Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 82-76: «Ερυθρόλευκος» ο πρώτος τελικός της Greek Basketball League

Μία αναμέτρηση «θρίλερ» από την αρχή έως το τέλος, ο πρώτος τελικός της Stoiximan GBL ανέδειξε νικητή τον Ολυμπιακό, γράφει το gazzetta.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι «αιώνιοι» τελικοί της Stoiximan GBL ξεκίνησαν με μία πραγματική... μάχη που εξελίχθηκε σε θρίλερ! Ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0 στη σειρά επικρατώντας με 82-76 του Παναθηναϊκού παίρνοντας προβάδισμα.

Παρά το προβάδισμα των 17 πόντων που είχε χτίσει η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα στο τρίτο δεκάλεπτο, το τριφύλλι βρήκε τρόπο να πραγματοποιήσει come back με τη βοήθεια του Ντίνου Μήτογλου, αλλά και των Τσέντι Όσμαν και Κέντρικ Ναν.

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Το ματς

Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 4-5 χάρη σε τρίποντο του Κέντρικ Ναν, ενώ λίγο αργότερα ο Τσέντι Όσμαν έδωσε νέο προβάδισμα στους «πράσινους» για το 7-8. Ωστόσο, η μεγάλη αστοχία του Χέιζ-Ντέιβις, που μέτρησε συνολικά 0/3 προσπάθειες σε αυτό το σημείο, δεν επέτρεψε στην ομάδα του κόουτς Άταμαν να δείξει σταθερότητα. Ο Ολυμπιακός, παρότι ήταν βιαστικός στην επίθεση και υπέπεσε σε πέντε λάθη στα πρώτα έξι λεπτά, πατούσε καλύτερα αμυντικά και έβρισκε σκορ μέσα από τη δημιουργία του. Με διαδοχικά τρίποντα των Βεζένκοβ και Φουρνιέ στο 7', οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν με 13-8.

Οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν με τον Μήτογλου (13-10) και κυρίως τον εξαιρετικό Όσμαν για το 13-12. Ο Τζόουνς κάρφωσε για το 15-12, όμως ο Ναν ισοφάρισε άμεσα σε 15-15 με τρίποντο. Ο Φουρνιέ συνέχισε να δίνει λύσεις, πετυχαίνοντας καλάθι και φάουλ για το 18-15, με τον Τι Τζέι Σορτς να απαντά για το 18-17. Το φινάλε του δεκαλέπτου ανήκε στον Κώστα Παπανικολάου, ο οποίος ευστόχησε σε εντυπωσιακό buzzer beater τρίποντο κάτω από το κέντρο στην εκπνοή για το 21-17, ξεσηκώνοντας το ΣΕΦ. Καθοριστικός παράγοντας για τον Ολυμπιακό ήταν η απόλυτη κυριαρχία στα ριμπάουντ, καθώς έκλεισε την περίοδο με 14 έναντι μόλις 4 του Παναθηναϊκού.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Κέντρικ Ναν ξεκίνησε «καυτός» με τρίποντο για το 21-20 και φτάνοντας γρήγορα τους 9 προσωπικούς πόντους. Ο Ολυμπιακός, όμως, είχε τις απαντήσεις, με τον Βεζένκοβ να πετυχαίνει εντυπωσιακό τρίποντο για το 24-20 και τον Τι Τζέι Σορτς να μειώνει προσωρινά σε 24-22. Οι βολές του Πίτερς για το 26-22 αποτέλεσαν την αρχή ενός εξαιρετικού διαστήματος για τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι ανέβασαν την ένταση στην άμυνα και βρήκαν εύκολους πόντους στην επίθεση.

Με βολές του Γουόρντ και καλάθι του Μιλουτίνοφ η διαφορά ανέβηκε στο 30-22, την ώρα που ο Βεζένκοβ πέρασε στον πάγκο μετά από άτσαλη πτώση στο παρκέ. Το καλάθι του Τζόζεφ διαμόρφωσε το 35-24, δίνοντας για πρώτη φορά στο παιχνίδι διψήφιο προβάδισμα στον Ολυμπιακό. Οι γηπεδούχοι έτρεξαν επιμέρους σκορ 11-2 και συνέχισαν να ελέγχουν απόλυτα τον ρυθμό, με τον Φουρνιέ να γράφει το 40-26 στο 17:25 και να φτάνει τους 10 πόντους. Ο Παναθηναϊκός βρήκε λύσεις από τους Λεσόρ και Όσμαν, μειώνοντας σε 40-30, όμως ο Πίτερς πέτυχε το τελευταίο καλάθι του ημιχρόνου για το 42-30, δίνοντας στον Ολυμπιακό σημαντικό προβάδισμα ενόψει της συνέχειας.

Μετά την ανάπαυλα, ο Ολυμπιακός μπήκε δυναμικά και στο τρίτο δεκάλεπτο, με τον Παπανικολάου να ευστοχεί σε τρίποντο για το 45-32 και τους Βεζένκοβ και Φουρνιέ να ανεβάζουν τη διαφορά στο +17 για το 49-32. Παρά τις προσπάθειες του Γκραντ (49-35) και του Ναν (49-37), οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν να βρίσκουν λύσεις, με νέο τρίποντο του Φουρνιέ για το 52-37. Την ίδια στιγμή, ο Παναθηναϊκός δεν παρουσίαζε βελτίωση σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο, ενώ έδειχνε ακόμα πιο ευάλωτος αμυντικά, επιτρέποντας στον αντίπαλό του να ελέγχει τον ρυθμό και το σκορ.

Η εικόνα, όμως, άλλαξε 180 μοίρες χάρη στον Ντίνο Μήτογλου. Ο Χέιζ-Ντέιβις πέτυχε το πρώτο του καλάθι στο παιχνίδι στο 26' για το 55-41, αλλά από εκείνο το σημείο οι «πράσινοι» αντέδρασαν. Ο Μήτογλου με τρίποντο έκανε το 55-44 και ο Ναν μείωσε ακόμη περισσότερο στο 55-47 στο 27'. Ο διεθνής φόργουορντ συνέχισε το προσωπικό του σόου με νέο τρίποντο για το 57-50, όμως ο Μιλουτίνοφ απάντησε ισάριθμες φορές, κρατώντας τον Ολυμπιακό μπροστά με 59-50. Ο Μήτογλου, ωστόσο, ήταν ασταμάτητος, πετυχαίνοντας και τρίτο τρίποντο για το 59-53, πριν ο Όσμαν μειώσει ακόμη περισσότερο σε 59-55. Το δεκάλεπτο έκλεισε με τον Έλληνα φόργουορντ να ευστοχεί στο τέταρτο προσωπικό του τρίποντο για το 62-58, ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή αντεπίθεση του Παναθηναϊκού και βάζοντας ξανά φωτιά στο παιχνίδι.