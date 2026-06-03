Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Το απίστευτο buzzer beater του Παπανικολάου

Το καλάθι του αγώνα στον πρώτο τελικό, πέτυχε ο Κώστας Παπανικολάου! Συγκεκριμένα ο αρχηγός του Ολυμπιακού είχε την μπάλα στα χέρια του με το χρονόμετρο να τον πιέζει και αποφάσισε να σουτάρει από το κέντρο.
Μάλιστα είχε την πίεση του Τί Τζέι Σορτς και του Τσέντι Όσμαν, ωστόσο μπόρεσε να πετάξει την μπάλα από το «logo» του γηπέδου και να ευστοχήσει με ταμπλό και να ξεσηκώσει το ΣΕΦ.
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