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Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός: Από 75 μέχρι 91 οι αγώνες των «αιωνίων» στην νέα σεζόν

O Αντώνης Καλκαβούρας καταγράφει όλα όσα προκύπτουν από την ανακοίνωση του καλεντάρι σε Euroleague και Eurocup για τις 5 ομάδες που θα μας απασχολήσουν σφόδρα στη νέα σεζόν.

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Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός
Ο Γκραντ σε ματς Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | Eurokinissi/ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
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Μετά από 30 μέρες πολύ καυτής μετεγγραφικής επικαιρότητας, οι οποίες εκτόξευσαν το ενδιαφέρον των φιλάθλων και πριν καλά-καλά πιάσουν οι πρώτες ζέστες, δημιούργησαν μία απρόσμενη ανυπομονησία για την έναρξη της νέας σεζόν, οι δύο τελευταίες εβομάδες χαρακτηρίστηκαν από μία σταδιακής πτώση της όποιας κινητικότητας.

Θέλετε επειδή οι περισσότερες ομάδες – σε πανευρωπαϊκό επίπεδο – ενεργοποιήθηκαν πολύ γρήγορα για να κλείσουν τις τρύπες τους και να συμπληρώσουν τα ρόστερ τους, θέλετε γιατί οι μεγάλοι ελληνικοί σύλλογοι «μαγείρεψαν πριν πεινάσουν» (μοναδική χτυπητή εξαίρεση η ΑΕΚ), το τοπίο των μετακινήσεων στην off season έχει αρχίσει να ξεκαθαρίζει.

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