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Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η 12άδα των «πρασίνων» για το Game 3, μέσα Σλούκας και Χουάντσο

Ο Κώστας Σλούκας τέθηκε και πάλι στην διάθεση του Άταμαν και θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στους φετινούς τελικούς της Stoiximan GBL.

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Ο Κώστας Σλούκας
Στιγμιότυπο από αγώνα Παναθηναϊκού - Ολυμπιακού | EUROKINISSI / ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
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Με αλλαγές η 12άδα του Παναθηναϊκού σε σχέση με τους δύο πρώτους τελικούς. Όπως έγινε γνωστό ο Τσέντι Όσμαν αντιμετωπίζει πρόβλημα στη μέση με αποτέλεσμα να τεθεί νοκ-άουτ από τον 3ο τελικό της σειράς κόντρα στον Ολυμπιακό.

Την θέση του στην εξάδα των ξένων πήρε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ενώ η δεύτερη μεγάλη επιστροφή για τον Εργκίν Άταμαν είναι ο Κώστας Σλούκας.

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