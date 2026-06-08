Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η 12άδα των «πρασίνων» για το Game 3, μέσα Σλούκας και Χουάντσο

Με αλλαγές η 12άδα του Παναθηναϊκού σε σχέση με τους δύο πρώτους τελικούς. Όπως έγινε γνωστό ο Τσέντι Όσμαν αντιμετωπίζει πρόβλημα στη μέση με αποτέλεσμα να τεθεί νοκ-άουτ από τον 3ο τελικό της σειράς κόντρα στον Ολυμπιακό.
Την θέση του στην εξάδα των ξένων πήρε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ενώ η δεύτερη μεγάλη επιστροφή για τον Εργκίν Άταμαν είναι ο Κώστας Σλούκας.
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