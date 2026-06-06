Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η μέρα και η ώρα του Game 3 των τελικών

Ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση και ισοφάρισε στη σειρά των τελικών, επικρατώντας το βράδυ της Παρασκευής του Ολυμπιακού με 68-58 στο Telekom Center Athens και έτσι οι «αιώνιοι αντίπαλοι», έχουν τουλάχιστον δύο ματς ακόμα να δώσουν.
Ο τρίτος μεταξύ τους τελικός είναι προγραμματισμένος για τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 21:00, στο ΣΕΦ, με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο αγώνας στην έδρα των πρωταθλητών Ευρώπης είναι ήδη sold out, ενώ η πράσινη ΚΑΕ, περίπου μία ώρα μετά το φινάλε του δεύτερου τελικού, όπου εξασφαλίστηκε η ύπαρξη τέταρτου αγώνα, έσπευσε να κυκλοφορήσει τα εισιτήρια για το επόμενο παιχνίδι στο Telekom Center Athens (έχει προγραμματιστεί για τις 10/6, στις 9 το βράδυ).
Το πρόγραμμα των τελικών
- Game 1: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (3/6, 21:00)
- Game 2: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (5/6, 21:00)
- Game 3: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (8/6, 21:00)
- Game 4: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (10/6, 21:00)
- Game 5: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (13/6, 18:00 - αν χρειαστεί)
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