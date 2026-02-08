Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός LIVE από το «Καραϊσκάκης» για το πρωτάθλημα

Με το ντέρμπι «αιωνίων» ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό ολοκληρώνεται απόψε το πρόγραμμα της 20ής αγωνιστική στη Super League. Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός LIVE στις 21:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sports 1 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός LIVE

Ισόπαλα έχουν ολοκληρωθεί τα πέντε από τα δέκα τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις και στις δύο έδρες. Με 1-1 ολοκληρώθηκε η μεταξύ τους αναμέτρηση για τον πρώτο γύρο με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό, ενώ με αυτό το σκορ είναι οι τρεις από τις πέντε τελευταίες ισοπαλίες τους.

Ο Ολυμπιακός παραμένει αήττητος απέναντι στον Παναθηναϊκό στα οκτώ τελευταία και στις δύο έδρες και σε όλες τις διοργανώσεις (τρεις νίκες – πέντε ισοπαλίες). Η τελευταία νίκη των Πρασίνων είναι στις 10 Μαρτίου 2024, όταν επικράτησαν με 3-1 στο στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Ο Ολυμπιακός έχει επικρατήσει στα δύο τελευταία παιχνίδια που υποδέχθηκε τον Παναθηναϊκό: στις 30 Μαρτίου 2025 με 4-2 για τα Playoffs του πρωταθλήματος, αλλά και για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας στις 5 Φεβρουαρίου 2025 με 1-0.