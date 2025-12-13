Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός: Ποιος είναι χειρότερος την δεδομένη στιγμή;

Σε μία σεζόν που, για 3η φορά στην ιστορία της Euroleague, το Final 4 θα διεξαχθεί στην Ελλάδα, επιστρέφοντας στο ΟΑΚΑ μετά από 19 χρόνια και που οι ελληνικές ομάδες «χτίστηκαν» για να διεκδικήσουν το τρόπαιο, η ολοκλήρωση της 15ης αγωνιστικής (δηλαδή το 39,4% της διαδρομής στην κανονική περίοδο), τις βρίσκει μεταξύ 8ης και 10ης θέσης (σε απόσταση... αναπνοής, πάντως, από την κορυφή της βαθμολογίας και με τον Ολυμπιακό να έχει έναν αγώνα λιγότερο)...

Που ήταν πέρυσι, που οι «αιώνιοι αντίπαλοι» μπήκαν στα playoffs με πλεονέκτημα έδρας και εξασφάλισαν την συμμετοχής τους στο Final 4; Μετά τους πρώτους 15 αγώνες, αμφότεροι είχαν περίπου στα ίδια νούμερα!

