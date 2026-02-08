Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Στο «Καραϊσκάκης» φιλοξενείται σήμερα το μεγάλο «αιωνίων» για τη 20ή αγωνιστική της Stoiximan Super League. Η αναμέτρηση Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός αρχίζει στις 21:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sports 1.

Διαβάστε ακόμη: Είναι τελικά ο Πάολο Μαλντίνι ο καλύτερος αμυντικός όλων των εποχών;

Ισόπαλα έχουν ολοκληρωθεί τα πέντε από τα δέκα τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις και στις δύο έδρες. Με 1-1 ολοκληρώθηκε η μεταξύ τους αναμέτρηση για τον πρώτο γύρο με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό, ενώ με αυτό το σκορ είναι οι τρεις από τις πέντε τελευταίες ισοπαλίες τους.

Ο Ολυμπιακός παραμένει αήττητος απέναντι στον Παναθηναϊκό στα οκτώ τελευταία και στις δύο έδρες και σε όλες τις διοργανώσεις (τρεις νίκες – πέντε ισοπαλίες). Η τελευταία νίκη των Πρασίνων είναι στις 10 Μαρτίου 2024, όταν επικράτησαν με 3-1 στο στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Ο Ολυμπιακός έχει επικρατήσει στα δύο τελευταία παιχνίδια που υποδέχθηκε τον Παναθηναϊκό: στις 30 Μαρτίου 2025 με 4-2 για τα Playoffs του πρωταθλήματος, αλλά και για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας στις 5 Φεβρουαρίου 2025 με 1-0.

Super League: Το πρόγραμμα της 20ής αγωνιστικής

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου

ΑΕΛ - Παναιτωλικός 1-4

Αστέρας Τρ. - Βόλος 2-0

Κηφισιά - Ατρόμητος 0-1

Κυριακή 8 Φεβρουαρίου

Πανσερραϊκός - ΑΕΚ 16:00

ΟΦΗ - Λεβαδειακός 17:00

Άρης - ΠΑΟΚ 19:00

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 21:00