Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Στο «Καραϊσκάκης» φιλοξενείται σήμερα το μεγάλο «αιωνίων» για τη 20ή αγωνιστική της Stoiximan Super League. Η αναμέτρηση Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός αρχίζει στις 21:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sports 1.
Ισόπαλα έχουν ολοκληρωθεί τα πέντε από τα δέκα τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις και στις δύο έδρες. Με 1-1 ολοκληρώθηκε η μεταξύ τους αναμέτρηση για τον πρώτο γύρο με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό, ενώ με αυτό το σκορ είναι οι τρεις από τις πέντε τελευταίες ισοπαλίες τους.
Ο Ολυμπιακός παραμένει αήττητος απέναντι στον Παναθηναϊκό στα οκτώ τελευταία και στις δύο έδρες και σε όλες τις διοργανώσεις (τρεις νίκες – πέντε ισοπαλίες). Η τελευταία νίκη των Πρασίνων είναι στις 10 Μαρτίου 2024, όταν επικράτησαν με 3-1 στο στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».
Ο Ολυμπιακός έχει επικρατήσει στα δύο τελευταία παιχνίδια που υποδέχθηκε τον Παναθηναϊκό: στις 30 Μαρτίου 2025 με 4-2 για τα Playoffs του πρωταθλήματος, αλλά και για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας στις 5 Φεβρουαρίου 2025 με 1-0.
Super League: Το πρόγραμμα της 20ής αγωνιστικής
Σάββατο 7 Φεβρουαρίου
ΑΕΛ - Παναιτωλικός 1-4
Αστέρας Τρ. - Βόλος 2-0
Κηφισιά - Ατρόμητος 0-1
Κυριακή 8 Φεβρουαρίου
Πανσερραϊκός - ΑΕΚ 16:00
ΟΦΗ - Λεβαδειακός 17:00
Άρης - ΠΑΟΚ 19:00
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 21:00
