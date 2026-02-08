Το ερώτημα του τίτλου θα μπορούσε να είναι... ρητορικό. Είναι δύσκολο άλλωστε να βρούμε τον «κορυφαίο» παίκτη όλων των εποχών, από τη στιγμή που έχουμε να συγκρίνουμε τελείωσες διαφορετικές εποχές, με άλλο στυλ ποδοσφαίρου και διαφορετικά δεδομένα. Βέβαια από την άλλη πλευρά δεν γίνεται να ανοίξει μια κουβέντα για τους κορυφαίους ever αμυντικούς και μέσα σε αυτή να μην βρίσκεται ο Πάολο Μαλντίνι!

Ο αριστεροπόδαρος Ιταλός αποτέλεσε για σχεδόν τρεις δεκαετίες το σημείο αναφοράς στην άμυνα τόσο της Μίλαν όσο και της Εθνικής Ιταλίας. Για πιο λόγο όμως θυμηθήκαμε ξαφνικά τον, 57χρονο πλέον, Μιλανέζο αμυντικό; Αφορμή στάθηκε ένα βίντεο που δημοσίευσε στα social media η UEFA και δείχνει, μέσα από τις φάσεις που έχει επιλέξει, γιατί μνημονεύεται ακόμη, 17 χρόνια μετά από την αποχώρησή του.

Πάολο Μαλντίνι: Ο καλύτερος ανάμεσα σε κορυφαίους

Με τη φανέλα της Μίλαν ο Πάολο Μαλντίνι κατέκτησε τα πάντα. Πρωταθλήματα και Κύπελλα Ιταλίας, 5 Champions League αλλά και 4 ευρωπαϊκά σούπερ καπ. Ήταν πάντα εκεί βασικός, έχοντας δίπλα του άλλες κορυφαίες μορφές από το ιταλικό ποδόσφαιρο, όπως ο Φράνκο Μπαρέζι και ο Αλεσάντρο Κοστακούρτα ή ο Μάουρο Τασότι και ο Αλεσάντρο Νέστα.

Ο Πάολο Μαλντίνι με το τρόπαιο του Champions League | INTIME SPORTS / ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Με την Εθνική Ιταλίας, έφτασε δύο φορές στην πηγή, αλλά οι «Ατζούρι» ηττήθηκαν τόσο στον τελικό του Μουντιάλ του 1994 (από τη Βραζιλία), όσο και στο Euro του 2000 (από τη Γαλλία στην παράταση), ενώ στο δικό τους Μουντιάλ, το 1990, ολοκλήρωσαν τρίτοι. Σε όλες αυτές τις διοργανώσεις ο Μανλτίνι ήταν παρών, πολλές φορές με το περιβραχιόνιο του αρχηγού στο μπράτσο.

Ήταν ο κορυφαίος;

Πρόσφατα, το Athletic δημοσίευσε μία λίστα όπου είχε κατατάξει τους 100 κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών. Στην κορυφή της λίστα βρίσκεται ο Μέσι και ακολουθούν οι Μαραντόνα, Πελέ και Κρόιφ, αλλά εμάς μας ενδιαφέρουν οι αμυντικοί.

Στην εν λόγω λίστα λοιπόν, ο πρώτος αμυντικός που συναντάμε είναι ο Φραντς Μπεκενμπάουερ με τον Γερμανό να βρίσκεται στην 7η θέση. Λίγο πιο χαμηλά στη 17η θέση, βρίσκουμε και δεύτερο αμυντικό, που είναι ο Πάολο Μαλντίνι, ενώ δύο θέσεις πιο χαμηλά είναι ο Φράνκο Μπαρέζι.

Η μία ανάγνωση της λίστας λέει πως ο όντως ο Μαλντίνι είναι ένας από τους 20 καλύτερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών. Η άλλη ανάγνωση λέει πως δεν ήταν καλύτερος από τον Μπεκενμπάουερ. Το ποιος είναι τελικά ο καλύτερος ίσως να μην το ξεχωρίσουμε ποτέ...