Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε (13/05) στο «Καραϊσκάκης» τον Παναθηναϊκό για την 5η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League με σέντρα στις 19:30 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 1.

Οι «ερυθρόλευκοι» παίζουν πλέον για την δεύτερη θέση και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Ντάνιελ Ποντένσε.

Αναλυτικά η αποστολή: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.

Από την άλλη πλευρά, ο Ράφα Μπενίτεθ δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Τάσο Μπακασέτα αλλά και τους Κάτρη, Σάντσες, Ίνγκασον, Πελίστρι, Γεντβάι, Ντέσερς και Σισοκό.

Η αποστολή του:Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Πάλμερ-Μπράουν, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Κώτσιρας, Ερνάντεθ, Τζούριτσιτς, Βιλένα, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.