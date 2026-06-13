Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ τον Παναθηναϊκό σήμερα (13/06) για το Game 5 των τελικών της Stoiximan GBL με τζάμπολ στις 18:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Πρόκειται για τη «μητέρα των μαχών», το ματς που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδας στη φετινή GBL.

Το «τριφύλλι» ισοφάρισε εκ νέου τη σειρά σε ματς θρίλερ στο T-Center, το οποίο κρίθηκε στις δύο παρατάσεις και πλέον οι «αιώνιοι» θα λύσουν τις διαφορές τους στο ΣΕΦ με τον νικητή να στέφεται πρωταθλητής.

Ο Εργκίν Άταμαν θα περιμένει μέχρι τελευταία στιγμή για το αν θα υπολογίζει τον Κώστα Σλούκα ενώ ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών.

Οι δύο προπονητές θα ανακοινώσουν τις αποστολές τους και το ποιοι ξένοι θα μείνουν εκτός, λίγο πριν το τζάμπολ.

Το πρόγραμμα των τελικών

Game 1: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 82-76

Game 2: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 68-58

Game 3: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 102-92

Game 4: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 93-86

Game 5: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (13/6, 18:00)