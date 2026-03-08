Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 0-0: «Χ»αμένοι στη μάχη για την πρώτη θέση

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 0-0: Χωρίς γκολ και νικητή το ντέρμπι στο Καραϊσκάκης, παρά τις ευκαιρίες που είχαν και οι δύο για να φτάσουν στο γκολ. Υπήρξε όμως «νικήτρια» στο ντέρμπι και αυτή είναι η ΑΕΚ που πλέον είναι μόνη πρώτη στην κορυφή της βαθμολογίας με δύο βαθμούς περισσότερους.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Μπρούνο, Ρέτσος, Πιρόλα, Ροντινέϊ, Γκαρθία (70’ Μουζακίτης), Έσε (81’ λ.τρ. Σιπιόνι), Νασιμέντο (65’ Ταρέμι), Τσικίνιο (65’ Ποντένσε), Ζέλσον και Ελ Καμπί.

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Σάντσεζ, Κεζντιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ (76’ Μεϊτέ), Ζαφείρης (81’ Μαντί Καμαρά), Ιβάνουσετς (65’ Τάισον), Μπιάνκο (65’ Κωνσταντέλιας), Χατσίδης (81’ Ντεσπότοφ) και Γερεμέγεφ.

Super League: Το πρόγραμμα της 24ης αγωνιστικής

Σάββατο 7 Μαρτίου

Άρης - Ατρόμητος 0-0

ΑΕΚ - ΑΕΛ 1-0

Κυριακή 8 Μαρτίου

Αστέρας Τρ. - Πανσερραϊκός 0-1

Βόλος - ΟΦΗ 1-1

Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός 1-4

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 0-0

Δευτέρα 9 Μαρτίου

Παναιτωλικός - Κηφισιά 18:00

Η βαθμολογία

1. ΑΕΚ 56

2. ΠΑΟΚ 54

3. Ολυμπιακός 54

4. Παναθηναϊκός 45

--------------------------

5. Λεβαδειακός 39

6. Άρης 29

7. ΟΦΗ 29

8. Ατρόμητος 28

--------------------------

9. Βόλος 28

10. Κηφισιά 24 (23 αγ.)

11. Παναιτωλικός 21 (23 αγ.)

12. ΑΕΛ 21

13. Αστέρας Τρ. 16

14. Πανσερραϊκός 15