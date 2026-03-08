Μενού

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 0-0: «Χ»αμένοι στη μάχη για την πρώτη θέση

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έμειναν στο «μηδέν» στο Καραϊσκάκης και πλέον βρίσκονται αμφότεροι δύο βαθμούς πίσω από την ΑΕΚ.

Newsroom
Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 0-0
Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 0-0 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI
Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 0-0: Χωρίς γκολ και νικητή το ντέρμπι στο Καραϊσκάκης, παρά τις ευκαιρίες που είχαν και οι δύο για να φτάσουν στο γκολ. Υπήρξε όμως «νικήτρια» στο ντέρμπι και αυτή είναι η ΑΕΚ που πλέον είναι μόνη πρώτη στην κορυφή της βαθμολογίας με δύο βαθμούς περισσότερους.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Μπρούνο, Ρέτσος, Πιρόλα, Ροντινέϊ, Γκαρθία (70’ Μουζακίτης), Έσε (81’ λ.τρ. Σιπιόνι), Νασιμέντο (65’ Ταρέμι), Τσικίνιο (65’ Ποντένσε), Ζέλσον και Ελ Καμπί.

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Σάντσεζ, Κεζντιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ (76’ Μεϊτέ), Ζαφείρης (81’ Μαντί Καμαρά), Ιβάνουσετς (65’ Τάισον), Μπιάνκο (65’ Κωνσταντέλιας), Χατσίδης (81’ Ντεσπότοφ) και Γερεμέγεφ.

Super League: Το πρόγραμμα της 24ης αγωνιστικής

Σάββατο 7 Μαρτίου

Άρης - Ατρόμητος 0-0
ΑΕΚ - ΑΕΛ 1-0

Κυριακή 8 Μαρτίου

Αστέρας Τρ. - Πανσερραϊκός 0-1
Βόλος - ΟΦΗ 1-1
Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός 1-4
Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 0-0

Δευτέρα 9 Μαρτίου

Παναιτωλικός - Κηφισιά 18:00

Η βαθμολογία

1. ΑΕΚ 56
2. ΠΑΟΚ 54
3. Ολυμπιακός 54
4. Παναθηναϊκός 45
--------------------------
5. Λεβαδειακός 39
6. Άρης 29
7. ΟΦΗ 29
8. Ατρόμητος 28
--------------------------
9. Βόλος 28
10. Κηφισιά 24 (23 αγ.)
11. Παναιτωλικός 21  (23 αγ.)
12. ΑΕΛ 21
13. Αστέρας Τρ. 16
14. Πανσερραϊκός 15

