Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 100-73: Νέα «100άρα» με κορυφαίο τον Πίτερς

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 100-73: Τι κι αν είχε τέσσερις σοβαρές απουσίες (Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Γουόκαπ, Μόρις) ή αν έπαιζε το βράδυ της Παρασκευής, ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός νίκησε άνετα τον ΠΑΟΚ και πανηγύρισε τη 19η του νίκη σε ισάριθμες φετινές αναμετρήσεις στη Stoiximan GBL. Οι «ερυθρόλευκοι» παραμένουν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 19-0 ενώ ο ΠΑΟΚ συνεχίζει 4ος έχοντας πλέον 11-6.
Ο Άλεκ Πίτερς ήταν ο κορυφαίος των νικητών σε ένα ακόμη παιχνίδι πρωταθλήματος έχοντας 26 πόντους με 10/12 σουτ (7/8 δίποντα και 3/4 τρίποντα). Ο Τζόουνς συμπλήρωσε 12 πόντους και ο Φουρνιέ 11 με όλους τους παίκτες να βάζουν το όνομά τους στη λίστα των σκόρερ. Για τον ΠΑΟΚ στο ντεμπούτο του κόουτς Μπούτσκου ως 1ος προπονητής, Ο Ντίμσα τελείωσε με 13 πόντους και ο Μέλβιν προσέθεσε 12.
GBL: Το πρόγραμμα της 20ής αγωνιστικής
Σάββατο 7 Μαρτίου
ΑΕΚ - Προμηθέας 102-85
Καρδίτσα - Μύκονος 103-77
Περιστέρι - Πανιώνιος 82-74
Άρης - Μαρούσι 102-76
Κυριακή 8 Μαρτίου
Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 100-73
Ηρακλής - Παναθηναϊκός 16:00
Η κατάταξη στο μπάσκετ
1. Ολυμπιακός 19-0
2. Παναθηναϊκός 15-3
3. ΑΕΚ 14-4
4. ΠΑΟΚ 11-6
5. Άρης 10-7
6. Περιστέρι 9-9
7. Ηρακλής 7-10
8. Μύκονος 7-11
--------------------------
9. Προμηθέας 6-12
10. Πανιώνιος 5-13
11. Κολοσσός 5-13
12. Καρδίτσα 5-14
--------------------------
13. Μαρούσι 4-15
- «Με τραυμάτισε»: Η έρευνα του Reader για τη σεξουαλική παρενόχληση γυναικών στα ΜΜΜ - Μόνο το 3,3% καταγγέλλει
- Αναφορές για επίθεση των Εμιράτων στο Ιράν: Άνευ προηγουμένου κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή
- Η συγκλονιστική και ιστορική επιστολή του εκδότη της «Καθημερινής» στον Αδόλφο Χίτλερ
- Αυτή η σειρά σπάει ρεκόρ τηλεθέασης, με πάνω από 25 εκατομμύρια ώρες προβολών
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.