Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 100-73: Νέα «100άρα» με κορυφαίο τον Πίτερς

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 100-73: Τι κι αν είχε τέσσερις σοβαρές απουσίες (Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Γουόκαπ, Μόρις) ή αν έπαιζε το βράδυ της Παρασκευής, ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός νίκησε άνετα τον ΠΑΟΚ και πανηγύρισε τη 19η του νίκη σε ισάριθμες φετινές αναμετρήσεις στη Stoiximan GBL. Οι «ερυθρόλευκοι» παραμένουν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 19-0 ενώ ο ΠΑΟΚ συνεχίζει 4ος έχοντας πλέον 11-6.

Ο Άλεκ Πίτερς ήταν ο κορυφαίος των νικητών σε ένα ακόμη παιχνίδι πρωταθλήματος έχοντας 26 πόντους με 10/12 σουτ (7/8 δίποντα και 3/4 τρίποντα). Ο Τζόουνς συμπλήρωσε 12 πόντους και ο Φουρνιέ 11 με όλους τους παίκτες να βάζουν το όνομά τους στη λίστα των σκόρερ. Για τον ΠΑΟΚ στο ντεμπούτο του κόουτς Μπούτσκου ως 1ος προπονητής, Ο Ντίμσα τελείωσε με 13 πόντους και ο Μέλβιν προσέθεσε 12.

GBL: Το πρόγραμμα της 20ής αγωνιστικής

Σάββατο 7 Μαρτίου

ΑΕΚ - Προμηθέας 102-85

Καρδίτσα - Μύκονος 103-77

Περιστέρι - Πανιώνιος 82-74

Άρης - Μαρούσι 102-76

Κυριακή 8 Μαρτίου

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 100-73

Ηρακλής - Παναθηναϊκός 16:00

Η κατάταξη στο μπάσκετ

1. Ολυμπιακός 19-0

2. Παναθηναϊκός 15-3

3. ΑΕΚ 14-4

4. ΠΑΟΚ 11-6

5. Άρης 10-7

6. Περιστέρι 9-9

7. Ηρακλής 7-10

8. Μύκονος 7-11

--------------------------

9. Προμηθέας 6-12

10. Πανιώνιος 5-13

11. Κολοσσός 5-13

12. Καρδίτσα 5-14

--------------------------

13. Μαρούσι 4-15