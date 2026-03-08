Η κορυφή της βαθμολογίας... περνά από το Καραϊσκάκης εκεί που ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ισόβαθμό του ΠΑΟΚ με τις δύο ομάδες να θέλουν τη νίκη που θα τις φέρει στην πρώτη θέση μαζί με την ΑΕΚ. Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ LIVE στις 21:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το CosmoteSports 1 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ LIVE

Έπειτα από τέσσερις διαδοχικές νίκες γηπεδούχων στις αναμετρήσεις τους για το πρωτάθλημα, ο ΠΑΟΚ επικράτησε στις 14 Ιανουαρίου 2026 με 2-0 για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος. Ο Ολυμπιακός στα δέκα τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος που έχει υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ μετρά επτά νίκες, υπάρχει μία ισοπαλία και ο ΠΑΟΚ έχει φύγει με τη νίκη δύο φορές.

Ο Ολυμπιακός είχε δημιουργήσει ένα σερί με 14 διαδοχικές νίκες σε επισκέψεις του ΠΑΟΚ στην έδρα του από τις 12 Νοεμβρίου 1989 έως και τις 23 Φεβρουαρίου 2003. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να επικρατήσει στις 11 Ιανουαρίου 2004 και να σπάσει αυτό το σερί, ενώ στις 16 Οκτωβρίου 2005 πήρε τη νίκη με 2-1 στο νέο Στάδιο Καραϊσκάκης και ήταν η πρώτη ομάδα που έφυγε νικήτρια από το ανακαινισμένο γήπεδο.

Super League: Το πρόγραμμα της 24ης αγωνιστικής

Σάββατο 7 Μαρτίου

Άρης - Ατρόμητος 0-0

ΑΕΚ - ΑΕΛ 1-0

Κυριακή 8 Μαρτίου

Αστέρας Τρ. - Πανσερραϊκός 0-1

Βόλος - ΟΦΗ 1-1

Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός 19:00 (LIVE)

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 21:00