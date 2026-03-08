Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ μπάσκετ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Στο ΣΕΦ εκεί που ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ συνεχίζεται σήμερα η 20ή αγωνιστική στη Stoiximan GBL. Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ στις 13:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ2 Σπορ και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Διαβάστε ακόμη: Με «100άρες» συνέχισαν ΑΕΚ, Άρης, Καρδίτσα - Πήρε το ντέρμπι το Περιστέρι

Ο Ολυμπιακός διατηρεί το αήττητο του έπειτα από 19 αγωνιστικές με τελευταία νίκη του εκείνη επί του Ηρακλή στο Ιβανώφειο, παιχνίδι μέσα από το οποίο ο Κώστας Παπανικολάου έγινε ο 3ος παίκτης στην ιστορία του στη Stoiximan GBL που έφτασε τα 1.000 αμυντικά ριμπάουντ . Μέσα από το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, ο αρχηγός των «ερυθρόλευκων», εφόσον μαζέψει δύο ριμπάουντ, θα γίνει ο 3ος στην ιστορία τους που θα φτάσει τα 1.300+. Χρειάζεται παράλληλα άλλα δύο επιθετικά ριμπάουντ για να γίνει ο 6ος «ερυθρόλευκος» που θα φτάσει τα 300.

Ο ΠΑΟΚ προέρχεται από την εντός έδρας ήττα από την ΑΕΚ που περιόρισε σημαντικά τις πιθανότητες του για την 3η θέση της κανονικής περιόδου και την αλλαγή στον πάγκο του, αφού μετά την αποχώρηση του Γιούρι Ζντοβτς, θα τον καθοδηγήσει για πρώτη φορά ο Παντελής Μπούτσκος. Ο επί σειρά ετών ασίσταντ κόουτς του Δικεφάλου, θα γίνει ο 30ός που θα τον καθοδηγήσει στα χρόνια του επαγγελματικού Πρωταθλήματος. Συμπωματικά μάλιστα, το μοναδικό παιχνίδι στο οποίο ο Μπούτσκος κοουτσάρισε ως πρώτος προπονητής στην κατηγορία, ήταν και πάλι απέναντι στον Ολυμπιακό (4 Οκτωβρίου 2021, Ηρακλής-Ολυμπιακός 90-96 – παράταση).

GBL: Το πρόγραμμα της 20ής αγωνιστικής

Σάββατο 7 Μαρτίου

ΑΕΚ - Προμηθέας 102-85

Καρδίτσα - Μύκονος 103-77

Περιστέρι - Πανιώνιος 82-74

Άρης - Μαρούσι 102-76

Κυριακή 8 Μαρτίου

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 13:00

Ηρακλής - Παναθηναϊκός 16:00

Η κατάταξη στο μπάσκετ

1. Ολυμπιακός 18-0

2. Παναθηναϊκός 15-3

3. ΑΕΚ 14-4

4. ΠΑΟΚ 11-5

5. Άρης 10-7

6. Περιστέρι 9-9

7. Ηρακλής 7-10

8. Μύκονος 7-11

--------------------------

9. Προμηθέας 6-12

10. Πανιώνιος 5-13

11. Κολοσσός 5-13

12. Καρδίτσα 5-14

--------------------------

13. Μαρούσι 4-15

