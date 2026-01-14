Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται σήμερα στο «Καραϊσκάκης» (14/01) τον ΠΑΟΚ στο μεγάλο ντέρμπι της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδος, σε ένα νοκ άουτ ματς, με σέντρα στις 18:30 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 2.

Οι δύο ομάδες δεν έχουν ισοπαλία στα 11 τελευταία μεταξύ τους επίσημα παιχνίδια και μόλις για τέταρτη φορά στην ιστορία τους θα βρεθούν αντίπαλοι στα προημιτελικά του θεσμού.

Το 2003 και το 2011 προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ, ενώ το 2009 ο Ολυμπιακός. Οι δυο τους δεν έχουν παίξει ποτέ μονό προημιτελικό.

Η τελευταία φορά που ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε σε μονό προημιτελικό ήταν πριν από 59 χρόνια, από τον Απόλλωνα Αθηνών.

Από την άλλη ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε και τις δύο τελευταίες φορές, που έπαιξε μονό προημιτελικό: το 2010 από τον ΠΑΣ Γιάννινα και το 2012 από τον Ατρόμητο.

Προημιτελική φάση:

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ

Λεβαδειακός - Κηφισιά

ΑΕΚ - ΟΦΗ

Παναθηναϊκός - Άρης

Δεν υπάρχει παράταση σε περίπτωση ισοπαλίας, απευθείας πέναλτι

Ημιτελικοί

Θα διεξαχθούν 3-4-5 Φεβρουαρίου το πρώτο ματς και η ρεβάνς 10-11-12 Φεβρουαρίου.

Διπλοί αγώνες με παράταση και πέναλτι

Ζευγάρια:

1ος ημιτελικός: ο νικητής του Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ με τον νικητή του Παναθηναϊκός - Άρης

2ος ημιτελικός: ο νικητής του Λεβαδειακός - Κηφισιά με τον νικητή του ΑΕΚ - ΟΦΗ

Οι ρεβάνς θα γίνουν στις έδρες των ζευγαριών που προκύπτουν από τον 1ο και τον 2ο της League Phase

Τελικός

Γήπεδο: ΟΑΚΑ στις 25 Απριλίου 2026

Ισχύει κανονικά παράταση και πέναλτι αν προκύψει

Γηπεδούχος η ομάδα που θα προκύψει από τον 1ο ημιτελικό