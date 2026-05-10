Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Το τελευταίο τους χαρτί για τον τίτλο παίζουν σήμερα στο Καραϊσκάκης Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ που συναντιούνται για την 4η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League. Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ παίζουν στις 19:30 με τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sports 3 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Στα δέκα τελευταία παιχνίδια τους με γηπεδούχο τον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα υπάρχουν έξι νίκες των Ερυθρολεύκων, δύο νίκες του ΠΑΟΚ και δύο ισοπαλίες.

Αήττητος παραμένει ο ΠΑΟΚ στις τέσσερις φετινές του αναμετρήσεις με τον Ολυμπιακό, αφού στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος επικράτησε με 2-1 στην Τούμπα, και οι δύο ομάδες έμειναν στο 0-0 στον Πειραιά, ενώ για στην προηγούμενη αγωνιστική των Playoffs επικράτησε με 3-1 στην Θεσσαλονίκη. Παράλληλα συναντήθηκαν και για το Κύπελλο Ελλάδος, όπου ο Δικέφαλος επικράτησε με 2-0 στον Πειραιά.

Στις μεταξύ τους αναμετρήσεις για τα Playoffs και στις δύο έδρες υπάρχει απόλυτη ισορροπία, με επτά νίκες για κάθε ομάδα και μια ισοπαλία σε 15 συνολικά παιχνίδια. Ως γηπεδούχος, ο Ολυμπιακός έχει σημειώσει τέσσερις νίκες σε επτά αναμετρήσεις, ενώ υπάρχουν δύο νίκες του ΠΑΟΚ και μια ισοπαλία.

Η βαθμολογία των πλέι οφ

1. ΑΕΚ 67

2. ΠΑΟΚ 61

3. Ολυπιακός 61

4. Παναθηναϊκός 51