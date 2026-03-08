Στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ υπάρχουν διάφορες στιγμές που έχουν μείνει χαραγμένες και έχουν περάσει στη σφαίρα του iconic. Μία τέτοια στιγμή που έγινε... αφίσα γράφτηκε τον Μάιο του 1998 στο Φάληρο ωστόσο αποτέλεσε κάτι παραπάνω από μία «μπασκετική στιγμή».

Αναφερόμαστε στο «δολοφονικό» τρίποντο του Πέτζα Στογιάκοβιτς στο ΣΕΦ, στον τρίτο ημιτελικό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Οι Θεσσαλονικείς είχαν απέναντί τους μία από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης στα 90s.

Αθλητική Ηχω/Gazetta.gr

Ο Ολυμπιακός στο ξεκίνημα εκείνης της χρονιάς είχε μπει με τον αέρα του triple crown που είχε κατακτήσει το 1997 και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως είχε χτίσει τη δική του αυτοκρατορία στην Ελλάδα μετρώντας ήδη 5 σερί πρωταθλήματος, αρχικά υπό τις οδηγίες του Γιάννη Ιωαννίδη και εν συνεχεία του Ντούσαν Ίβκοβιτς.

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ εκτός Ευρωλίγκας

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ήδη αποτύχει στην τότε Ευρωλίγκα έχοντας αποκλειστεί στη φάση των 16 από την Παρτίζαν (όπως και ο ΠΑΟΚ από την Άλμπα) ενώ στις αρχές του 1998 είχαν αποτύχει και στο κύπελλο καθώς είχαν αποκλειστεί στον ημιτελικό από την ΑΕΚ (του Ιωαννίδη). Τους έμενε μόνο το πρωτάθλημα ώστε να καταφέρουν να κρατήσουν τη γυαλάδα της προηγούμενης σεζόν.

Στην κανονική περίοδο είχαν ισοβαθμήσει με τον Παναθηναϊκό στην πρώτη θέση όμως είχαν μειονέκτημα έδρας. Έτσι στα ημιτελικά βρήκαν απέναντί τους τον ΠΑΟΚ του Σβι Σερφ που καθοδηγούνταν από τον Πέτζα που είχε δίπλα του μεταξύ άλλων τους αείμνηστους ΜακΡέι και Σάκλφορντ, αλλά και παίκτες όπως ο Γιαννούλης, ο Μπαλογιάννης και ο Μπουντούρης.

Τα σουτ του Καρνισόβας (αριστερά) και του Στογιάκοβιτς είχαν διαφορετική κατάληξη | INTIME SPORTS / ΜΑΚΡΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ

Στο πρώτο ματς στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός νικά δύσκολα με 66–65, ενώ στο Αλεξάνδρειο ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει (56-50) και η σειρά οδηγείται στον 3ο και τελευταίο ημιτελικό.

Και εκεί το παιχνίδι είναι κλειστό από την αρχή μέχρι το τέλος. Ρότζερς και Σάκλφορντ είχαν διαμορφώσει το 55-55 και μετά από το άστοχο σουτ του Καρνισόβας και το ριμπάουντ του Μπαλογιάννη, απέμεναν 15'' για την τελευταία κατοχή με την μπάλα στα χέρια του ΠΑΟΚ.

Ο Στογιάκοβιτς πήρε την μπάλα και πήγε σε isolation έχοντας απέναντί του τον Ντούσαν Βούκτσεβιτς. Έκανε την τρίπλα και σηκώθηκε από τα (τότε) 6,25μ. στις 45 μοίρες. Η μπάλα έφυγε από τα χέρια του και την ώρα που κατέληγε στο καλάθι του Ολυμπιακού ο χρόνος μηδενιζόταν!

Αυτό ήταν! Ο ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος νικητής. Ο Ολυμπιακός αποκαθηλωνόταν μένοντας εκτός τελικών για πρώτη φορά από το 1992 (είχε χάσει από τον ΠΑΟΚ), ενώ στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός θα έπαιρνε το πρωτάθλημα νικώντας τον «δικέφαλο».

Τα «πέτρινα» χρόνια για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ

Τα επόμενα χρόνια ο Ολυμπιακός έπαιξε ξανά σε τρεις τελικούς πρωταθλήματος, χάνοντας όμως τον τίτλο με κάθε δυνατό ή αδύνατο τρόπο. Θα περίμενε 14 χρόνια για να χριστεί και πάλι πρωταθλητής Ελλάδας. Το 2012, και μάλιστα με τον Ντούσαν Ίβκοβιτς και πάλι στον πάγκο του, σαν να του το χρώσταγε η ιστορία. Αντίθετα αυτά τα χρόνια ο Παναθηναϊκός έχτισε τη δική του αυτοκρατορία με 13 πρωταθλήματα (1 πήρε η ΑΕΚ). Από την άλλη ο ΠΑΟΚ έπαιξε και πάλι στους τελικούς το 2000 πριν αρχίσει η φθίνουσα πορεία που τον έφερε ως το χείλος της Α2.

Το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα μπορούσε να συμβεί αν ο Πέτζα αστοχούσε. Αν ο Ολυμπιακός είχε προκριθεί στους τελικούς. Ωστόσο με τα «αν» δεν γράφεται ιστορία. Αντίθετα γράφεται με πράξεις, όπως το τρίποντο του Πέτζα, λίγο πριν αποχωρήσει για την τεράστια καριέρα του στο ΝΒΑ!

Δείτε όλο εκείνο το Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ εδώ...