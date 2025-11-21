Ολυμπιακός – Παρί 98-86: Επιστροφή στις νίκες με οδηγό τον Φουρνιέ

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague, βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 8-4 και συνεχίζοντας «κυνήγι» της πρώτης θέσης.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 98-86 της Παρί στο ΣΕΦ, για την 12η αγωνιστική, υποχρεώνοντας τους Γάλλους στην έβδομη εφετινή ήττα τους.

Με βροχή από τρίποντα (7/12) οι Παριζιάνοι προηγήθηκαν με 21-29 στην 1η περίοδο, για ν’ απαντήσει με επιμέρους σκορ 37-20 στη 2η ο Ολυμπιακός, χάρη στην άνοδό του σε άμυνα και σκοράρισμα.

Οι φίλαθλοι είδαν έναν αγώνα με 29 εύστοχα τρίποντα, 14/32 από τον Ολυμπιακό και 15/37 από την Παρί!

Ο Τζάστιν Ρόμπινσον με 35 πόντους (ρεκόρ καριέρας) και 7/10 τρίποντα έβαλε δύσκολα στους παίκτες του Μπαρτζώκα.

Όμως, μεγάλος πρωταγωνιστής για τον Ολυμπιακό αναδείχτηκε ο Εβάν Φουρνιέ που σημείωσε 18 πόντους με 4/9 τρίποντα, είχε 3 ασίστ και 2 κλεψίματα στον Ρόμπινσον στο τέλος. Χάρη στα κλεψίματα και διαδοχικούς πόντους του Γάλλου, οι Πειραιώτες οικοδόμησαν διαφορά 13ων πόντων (91-78) στα 3:43΄΄ πριν τη λήξη.

Ο Σάσα Βεζένκοφ είχε 13 πόντους με 2/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο. Ο Τάισον Ουόρντ έδωσε 12 πόντους στον Ολυμπιακό σε κρίσιμα σημεία μαζί με 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 4 κλεψίματα, ενώ 12 πόντους, 3 ασίστ και 3 κλεψίματα είχε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Ο Χολ αποδείχτηκε καθοριστικός δίνοντας ανάσες στον Μιλουτίνοφ, με 8 πόντους και 7 ριμπάουντ ο Αμερικανός. Ο Σέρβος σέντερ είχε 7 πόντους και 9 ριμπάουντ. Ο Τόμας Ουόκαπ, εκτός από τις 6 ασίστ, πέτυχε ένα αποφασιστικό τρίποντο για το το 84-75, 4:50΄΄ πριν τη λήξη (πέτυχε και τους 7 πόντους του στο 4ο δεκάλεπτο).

Δεν πήραν χρόνο συμμετοχής οι Σέιμπεν Λι και Κώστας Αντετοκούνμπο από τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Χωρίς τον τραυματία Σακίλ ΜακΚίσικ αγωνίστηκε ο Ολυμπιακός, ενώ χωρίς τον πρώτο σκόρερ της, αλλά και της Euroleague (!) αυτή τη σεζόν, Ναντίρ Ιφί (ενοχλήσεις στη μέση) αγωνίστηκε η Παρί.

Επόμενος αντίπαλος του Ολυμπιακού στη Euroleague (26/11, 20:30) o Ερυθρός Αστέρας, στο Βελιγράδι.

Τα δεκάλεπτα: 21-29, 58-49, 75-69, 98-86

Οι συνθέσεις:

Ολυμπιακός (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 7 (1), Νιλικίνα 6 (1), Ουόρντ 12 (2), Βεζένκοφ 13 (2), Παπανικολάου 6 (2), Ντόρσεϊ 12 (2), Πίτερς 9, Μιλουτίνοφ 7, Χολ 8, Φουρνιέ 18 (4).

Παρί (Φραντσέσκο Ταμπελίνι): Ρόμπινσον 35 (7), Ερέρα, Ρόουντεν 4 (1), Αγιαγί, Ντοκοσί 2, Φαγιέ 9, Μόργκαν 13, Μπάκο 4, Εμ’Μπαγέ 3 (1), Ουατάρα 13 (2), Χόουμζ, Ουίλις 3 (1).