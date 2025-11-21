Μενού

Ολυμπιακός – Παρί 98-86: Επιστροφή στις νίκες με οδηγό τον Φουρνιέ

Ο Ολυμπιακός με μπροστάρη τον Φουρνιέ έκαμψε την αντίσταση της Παρί και επικράτησε με 98-86.

Reader symbol
Newsroom
olympiacos
Νίκη του Ολυμπιακού επί της Παρί στο ΣΕΦ | eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague, βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 8-4 και συνεχίζοντας «κυνήγι» της πρώτης θέσης.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 98-86 της Παρί στο ΣΕΦ, για την 12η αγωνιστική, υποχρεώνοντας τους Γάλλους στην έβδομη εφετινή ήττα τους.

Με βροχή από τρίποντα (7/12) οι Παριζιάνοι προηγήθηκαν με 21-29 στην 1η περίοδο, για ν’ απαντήσει με επιμέρους σκορ 37-20 στη 2η ο Ολυμπιακός, χάρη στην άνοδό του σε άμυνα και σκοράρισμα. 

Οι φίλαθλοι είδαν έναν αγώνα με 29 εύστοχα τρίποντα, 14/32 από τον Ολυμπιακό και 15/37 από την Παρί!

Ο Τζάστιν Ρόμπινσον με 35 πόντους (ρεκόρ καριέρας) και 7/10 τρίποντα έβαλε δύσκολα στους παίκτες του Μπαρτζώκα.

Όμως, μεγάλος πρωταγωνιστής για τον Ολυμπιακό αναδείχτηκε ο Εβάν Φουρνιέ που σημείωσε 18 πόντους με 4/9 τρίποντα, είχε 3 ασίστ και 2 κλεψίματα στον Ρόμπινσον στο τέλος. Χάρη στα κλεψίματα και διαδοχικούς πόντους του Γάλλου, οι Πειραιώτες οικοδόμησαν διαφορά 13ων πόντων (91-78) στα 3:43΄΄ πριν τη λήξη. 

Ο Σάσα Βεζένκοφ είχε 13 πόντους με 2/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο. Ο Τάισον Ουόρντ έδωσε 12 πόντους στον Ολυμπιακό σε κρίσιμα σημεία μαζί με 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 4 κλεψίματα, ενώ 12 πόντους, 3 ασίστ και 3 κλεψίματα είχε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Ο Χολ αποδείχτηκε καθοριστικός δίνοντας ανάσες στον Μιλουτίνοφ, με 8 πόντους και 7 ριμπάουντ ο Αμερικανός. Ο Σέρβος σέντερ είχε 7 πόντους και 9 ριμπάουντ. Ο Τόμας Ουόκαπ, εκτός από τις 6 ασίστ, πέτυχε ένα αποφασιστικό τρίποντο για το το 84-75, 4:50΄΄ πριν τη λήξη (πέτυχε και τους 7 πόντους του στο 4ο δεκάλεπτο).

Δεν πήραν χρόνο συμμετοχής οι Σέιμπεν Λι και Κώστας Αντετοκούνμπο από τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Χωρίς τον τραυματία Σακίλ ΜακΚίσικ αγωνίστηκε ο Ολυμπιακός, ενώ χωρίς τον πρώτο σκόρερ της, αλλά και της Euroleague (!) αυτή τη σεζόν, Ναντίρ Ιφί (ενοχλήσεις στη μέση) αγωνίστηκε η Παρί. 

Επόμενος αντίπαλος του Ολυμπιακού στη Euroleague (26/11, 20:30) o Ερυθρός Αστέρας, στο Βελιγράδι.

Τα δεκάλεπτα: 21-29, 58-49, 75-69, 98-86

Οι συνθέσεις:

Ολυμπιακός (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 7 (1), Νιλικίνα 6 (1), Ουόρντ 12 (2), Βεζένκοφ 13 (2), Παπανικολάου 6 (2), Ντόρσεϊ 12 (2), Πίτερς 9, Μιλουτίνοφ 7, Χολ 8, Φουρνιέ 18 (4).

Παρί (Φραντσέσκο Ταμπελίνι): Ρόμπινσον 35 (7), Ερέρα, Ρόουντεν 4 (1), Αγιαγί, Ντοκοσί 2, Φαγιέ 9, Μόργκαν 13, Μπάκο 4, Εμ’Μπαγέ 3 (1), Ουατάρα 13 (2), Χόουμζ, Ουίλις 3 (1).

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ