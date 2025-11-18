Μενού

Ολυμπιακός - Παρί: Κατά δαίμονα εαυτού - Ανάλυση του Δημήτρη Κατσιώνη (Hoopfellas

O Δημήτρης Κατσιώνης (Hoopfellas) αναλύει τον επόμενο αντίπαλο του Ολυμπιακού στη Euroleague, την Παρί.

Ολυμπιακός - Παρί
Ο Φουρνιέ στο Ολυμπιακός - Παρί | Eurokinissi
H Παρί καταρρίπτει στερεότυπα πολλών ετών και πράττει σύμφωνα με τη συνείδηση της, προσφέροντας ίσως το πιο συναρπαστικό στυλ παιχνιδιού στο σύγχρονο ευρωπαϊκό μπάσκετ και ανοίγοντας ένα παράθυρο ώστε να δουν και οι υπόλοιποι την ημέρα που ξημερώνει.

Αναμφίβολα είναι το πιο trademark στυλ παιχνιδιού στην Euroleague, εύκολα αναγνωρίσιμο από όλους.

