Ολυμπιακός - Παρί: Ο Μπαρτζώκας «αναγκάστηκε» να αποθεώσει έναν αντίπαλο παίκτη

Ο Ολυμπιακός πήρε μία πολύ σημαντική νίκη επί της Παρί για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αποθεώνει την εμφάνιση του Τζάστιν Ρόμπινσον με 35 πόντους (7/10 τρίποντα), 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα.

Ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων» αποθέωσε την απόδοση του αντίπαλου γκαρντ, όταν μίλησε στη συνέντευξη Τύπου μετά το φινάλε της αναμέτρησης.

Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr