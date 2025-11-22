Ολυμπιακός - Παρί: Ο Μπαρτζώκας «αναγκάστηκε» να αποθεώσει έναν αντίπαλο παίκτη

Ο Ολυμπιακός πήρε μία πολύ σημαντική νίκη επί της Παρί για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αποθεώνει την εμφάνιση του Τζάστιν Ρόμπινσον με 35 πόντους (7/10 τρίποντα), 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα.
Ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων» αποθέωσε την απόδοση του αντίπαλου γκαρντ, όταν μίλησε στη συνέντευξη Τύπου μετά το φινάλε της αναμέτρησης.
