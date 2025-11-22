Μενού

Ολυμπιακός - Παρί: Ο Μπαρτζώκας «αναγκάστηκε» να αποθεώσει έναν αντίπαλο παίκτη

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μόλις πήρε τον λόγο στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Παρί, αποθέωσε την εμφάνιση αντίπαλου γκαρντ.

Γιώργος Μπαρτζώκας
Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας | Eurokinissi/ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Ο Ολυμπιακός πήρε μία πολύ σημαντική νίκη επί της Παρί για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αποθεώνει την εμφάνιση του Τζάστιν Ρόμπινσον με 35 πόντους (7/10 τρίποντα), 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα.

Ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων» αποθέωσε την απόδοση του αντίπαλου γκαρντ, όταν μίλησε στη συνέντευξη Τύπου μετά το φινάλε της αναμέτρησης.

