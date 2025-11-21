Ολυμπιακός - Παρί: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Παρί απόψε (21/11) στο ΣΕΦ για την 12η αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 21:15 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.
Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από ήττα στο Μιλάνο απέναντι στην Αρμάνι και θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες ώστε να βελτιώσουν το ρεκόρ τους (σ.σ 7-4) στη βαθμολογία, την ώρα που παραμένουν στην αναζήτηση ενός γκαρντ που θα πάρει τη θέση του τραυματία Έβανς.
Αμφίβολη η συμμετοχή του Γουόρντ ενώ επιστρέφει ο Ντιλικινά. Εκτός θα είναι ο Σακίλ ΜακΚίσικ με πρόβλημα στον προσαγωγό.
Η γαλλική ομάδα νίκησε τη Βαλένθια την περασμένη αγωνιστική με 90-86 και βρίσκεται στην 12η θέση με ρεκόρ 5-6.
