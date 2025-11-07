Μενού

Ολυμπιακός - Παρτιζάν: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Ολυμπιακός κόντρα στην Παρτιζάν στο ΣΕΦ απόψε (07/11) για την 9η αγωνιστική της Euroleague. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Reader symbol
Newsroom
Ολυμπιακός μπάσκετ
O Ντόρσεϊ στο ματς Ολυμπιακός - Ντουμπάι | Eurokinissi/KLODIAN LATO
  • Α-
  • Α+

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε (07/11) στο ΣΕΦ την Παρτιζάν Βελιγραδίου για την 9η αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 21:15 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα επικράτησε δύσκολα της Χάποελ Τελ Αβίβ την περασμένη αγωνιστική με 62-58 και με ρεκόρ 5-3 βρίσκεται στην τέταρτη θέση.

Απέναντι στους «ερυθρόλευκους» η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς που βρίσκεται στα χαμηλά της βαθμολογίας με αντίστροφο ρεκόρ 3-5 ενώ την περασμένη εβδομάδα ηττήθηκε εντός έδρας από τη Μπαρτσελόνα με 78-76.

Χωρίς τους Έβανς και Φαλ οι «ερυθρόλευκοι» ενώ κανονικά θα παίξουν οι Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ.

Η Παρτιζάν αντιμετωπίζει προβλήματα με τους Κάρλικ Τζόουνς, Μαρίνκοβιτς, Νάκιτς και Τζαμπάρι Πάρκερ ενώ ο Ουάσινγκτον θεωρείται αμφίβολος.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ