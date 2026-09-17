Ολυμπιακός: «Πάτησε» Ελλάδα ο Μάριους - «Χαρούμενος που έρχομαι σε μια τόσο μεγάλη ομάδα»

Στην Αθήνα βρίσκεται από το βράδυ της Τετάρτης (16/9) ο Μάριους Μουαντιλμαντζί, έχοντας ολοκληρώσει εδώ και ένα 24ωρο τη μεταγραφή του στους «ερυθρόλευκους». Ο 28χρονος διεθνής με το Τσαντ έφτασε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» μέσω Κωνσταντινούπολης και πλέον αναμένεται να ενσωματωθεί στην ομάδα του Πειραιά, αποτελώντας την τελευταία προσθήκη στην επιθετική γραμμή.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που έρχομαι σε μια μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός. Οι φιλοδοξίες μου είναι να βοηθήσω όσο μπορώ για να πετύχει η ομάδα τους στόχους της. Ελπίζω οι φίλαθλοι να με υποδεχθούν όμορφα όπως και εσείς εδώ», τόνισε ο 28χρονος φορ στις πρώτες δηλώσεις του μετά την άφιξή του στην Ελλάδα.

Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με τη Σαμσουνσπόρ για την απόκτησή του έναντι περίπου 8 εκατ. ευρώ, ενώ στη συμφωνία προβλέπονται και μπόνους επίτευξης στόχων ύψους 1 εκατ. ευρώ. Ο Μουαντιλμαντζί υπέγραψε τριετές συμβόλαιο, με τις ετήσιες απολαβές του να ανέρχονται σε 1,3 εκατ. ευρώ, συν τα σχετικά μπόνους.

Ο επιθετικός από το Τσαντ προέρχεται από την πιο παραγωγική σεζόν της έως τώρα παρουσίας του στη Σαμσουνσπόρ, έχοντας καταγράψει 23 γκολ και επτά ασίστ σε 52 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Στον Ολυμπιακό προορίζεται να πλαισιώσει τους Γκονσάλες και Γιάρεμτσουκ.