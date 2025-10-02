Ολυμπιακός: Πλημμύρισε ξανά το ΣΕΦ από την κακοκαιρία

Προβλήματα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), έδρα του μπασκετικού Ολυμπιακού από την κακοκαιρία που «σαρώνει» από το πρωί την Αττική, κύρια χαρακτηριστικά της οποίας είναι οι βροχές και οι θυελλώδεις άνεμοι.
Σύμφωνα με το gazzetta.gr, στο παρκέ του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας μετά τη νεροποντή της Πέμπτης (2/10) τοποθετήθηκαν κουβάδες και νάιλον.
Η δυνατή βροχή δημιούργησε νέα προβλήματα στον αγωνιστικό χώρο του φαληρικού παλέ, με τους ανθρώπους της ομάδας να προσπαθούν να... περισώσουν την κατάσταση.
Να σημειωθεί δε, ότι το ΣΕΦ δεν έχει παραδοθεί ακόμα επίσημα στην ΚΑΕ Ολυμπιακός, η οποία και εξακολουθεί να νοικιάζει το γήπεδο.
