Μενού

Ολυμπιακός: Πλημμύρισε ξανά το ΣΕΦ από την κακοκαιρία

Το ΣΕΦ δεν έχει παραδοθεί ακόμα επίσημα στην ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Reader symbol
Newsroom
Το ΣΕΦ μετά από κακοκαιρία
Το ΣΕΦ μετά από κακοκαιρία | EUROKINISSI / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ
  • Α-
  • Α+

Προβλήματα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), έδρα του μπασκετικού Ολυμπιακού από την κακοκαιρία που «σαρώνει» από το πρωί την Αττική, κύρια χαρακτηριστικά της οποίας είναι οι βροχές και οι θυελλώδεις άνεμοι.

Σύμφωνα με το gazzetta.gr, στο παρκέ του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας μετά τη νεροποντή της Πέμπτης (2/10) τοποθετήθηκαν κουβάδες και νάιλον.

Η δυνατή βροχή δημιούργησε νέα προβλήματα στον αγωνιστικό χώρο του φαληρικού παλέ, με τους ανθρώπους της ομάδας να προσπαθούν να... περισώσουν την κατάσταση.

Να σημειωθεί δε, ότι το ΣΕΦ δεν έχει παραδοθεί ακόμα επίσημα στην ΚΑΕ Ολυμπιακός, η οποία και εξακολουθεί να νοικιάζει το γήπεδο.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ