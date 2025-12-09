Ολυμπιακός: Πόσους βαθμούς θέλει για να προκριθεί στα νοκ άουτ του Champions League

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε το πρώτο του τρίποντο στη League Phase του Champions League, καθώς υπέταξε την Καϊράτ Αλμάτι στην Αστάνα με 0-1 χάρη στο γκολ του Ζέλσον Μαρτίνς και έφτασε τους 5 βαθμούς έπειτα από 6 αγωνιστικές.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παραμένει «ζωντανή» στο στόχο της πρόκρισης στα νοκ άουτ.

