Ολυμπιακός - Πουέρτα: Νέα μεταγραφική επίθεση για τον Κολομβιανό χαφ

Το story του Πουέρτα με τον Ολυμπιακό εν τέλει συνεχίζεται σύμφωνα με πηγές από την Κολομβία. Προκύπτει λοιπόν νέα μεταγραφική επίθεση των Πειραιωτών για τον παίκτη.

Χαρακτηριστικά ο ρεπόρτερ Σιέρα μεταδίδει ότι ο συγκεκριμένος διεθνής χαφ αποτελεί έναν μεγάλο στόχο και μία τοπ προτεραιότητα του Βαγγέλη Μαρινάκη και του γκρουπ των ομάδων του.

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