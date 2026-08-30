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Ολυμπιακός - Πουέρτα: Νέα μεταγραφική επίθεση για τον Κολομβιανό χαφ

Ο Γκουστάβο Πουέρτα δεν έχει φύγει - όπως φαίνεται - από τα ραντάρ του Ολυμπιακού σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από την Κολομβία

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Γκουστάβο Πουέρτα
Γκουστάβο Πουέρτα | EPA/BOB FRID/ ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Το story του Πουέρτα με τον Ολυμπιακό εν τέλει συνεχίζεται σύμφωνα με πηγές από την Κολομβία. Προκύπτει λοιπόν νέα μεταγραφική επίθεση των Πειραιωτών για τον παίκτη.

Χαρακτηριστικά ο ρεπόρτερ Σιέρα μεταδίδει ότι ο συγκεκριμένος διεθνής χαφ αποτελεί έναν μεγάλο στόχο και μία τοπ προτεραιότητα του Βαγγέλη Μαρινάκη και του γκρουπ των ομάδων του. 

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