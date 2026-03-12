Μενού

Ολυμπιακός: Προανήγγειλε την ανανέωση του Ελ Καμπί με το λεπτό του πιο... χρυσού γκολ του

Η προαναγγελία στα social media της ανανέωσης του Αγιούμπ Ελ Καμπί στον Ολυμπιακό.

Ολυμπιακός
Ο Ολυμπιακός προανήγγειλε στα Social Media την ανανέωση του Αγιούμπ Ελ Καμπί με μια φωτογραφία του με το λεπτό του γκολ στον τελικό του Conference League.

Η ανάρτηση του Ολυμπιακού:

