Ολυμπιακός: Προανήγγειλε την ανανέωση του Ελ Καμπί με το λεπτό του πιο... χρυσού γκολ του

Ο Ολυμπιακός προανήγγειλε στα Social Media την ανανέωση του Αγιούμπ Ελ Καμπί με μια φωτογραφία του με το λεπτό του γκολ στον τελικό του Conference League.
Η ανάρτηση του Ολυμπιακού:
