Ολυμπιακός - Ρεάλ 3-4: Τα highlights της αναμέτρησης - Πώς μπήκαν τα 7 γκολ

Ο Ολυμπιακός πάλεψε στα ίσια απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ρεάλ Μαδρίτης, γνώρισε όμως την ήττα στο «Καραϊσκάκης» με 3-4 για την 5η αγωνιστική και πλέον δυσκολεύει ιδιαίτερα η υπόθεση πρόκριση. Οι πρωταθλητές Ελλάδας θα χρειαστούν δεδομένα νίκη στο Καζακστάν επί της Καϊράτ (9/12).
Πρόσωπο του αγώνα το βράδυ της Τετάρτης στο φαληρικό στάδιο ήταν ο Κιλιάν Μπαπε. Ο Γάλλος σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης πέτυχε χατ τρικ μέσα σε επτά λεπτά, έβαλε ένα τέταρτο γκολ όταν ο Ολυμπιακός στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου προσπάθησε να βγάλει αντίδραση και κάπως έτσι η... σεμνή τελετή έλαβε τέλος παρά το γεγονός ότι οι νταμπλούχοι Ελλάδας δεν εγκατέλειψαν ποτέ το παιχνίδι, μείωσαν με τον Ελ Καμπί και προσπάθησαν μέχρι το τέλος να πάρουν έστω την ισοπαλία.
Ολυμπιακός - Ρεάλ: Τα highlights του αγώνα
