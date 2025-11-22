Ολυμπιακός - Ρεάλ: Το «βρώμικο» χέρι του Ρομπέρτο Κάρλος που άλλαξε τη μοίρα στη Μαδρίτη

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης την Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου, ωστόσο στο άκουσμα του συγκεκριμένου ζευγαριού, ένα από τα πρώτα πράγματα που έρχεται στο μυαλό των φίλων του Ολυμπιακού, είναι το ματς στο Μπερναμπέου όπου όλοι είδαν τον Ρομπέρτο Κάρλος να... ντύνεται τερματοφύλακας, εκτός από τον διαιτητή Μερκ!

Ήταν 26 Οκτωβρίου 1999, για τους ομίλους του Champions League και ο Ολυμπιακός φιλοξενείται στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου από τη μετέπειτα πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ρεάλ Μαδρίτης. Στο 21ο λεπτό ο Ραούλ ανοίγει το σκορ με τους «ερυθρόλευκους» του Ντούσαν Μπάγεβιτς, να αναζητούν την ισοφάριση. Στο 27ο λεπτό έγινε η φάση που θα μπορούσε να αλλάξει όλη τη μοίρα του αγώνα, αντ' αυτού όμως έχει παραμείνει ένα από τα μεγάλα what if του Ολυμπιακού στην Ευρώπη τη δεκαετία του 1990.

Ο Σίνισα Γκόγκιτς πλασάρει προς την εστία και ο Ρομπέρτο Κάρλος αποκρούσει ξεκάθαρα την μπάλα με το χέρι πριν αυτή καταλήξει στα δίχτυα του Αλμπάνο Μπιζάρι. Όλοι βλέπουν την παράβαση, εκτός από τον διαιτητή Μάρκους Μερκ. VAR δε υπήρχε τότε, με τον Γερμανό ρεφ να δείχνει κόρνερ αλλά και κίτρινη κάρτα στον Δημήτρη Μαυρογενίδη για διαμαρτυρία.

Για την... ιστορία η Ρεάλ επικράτησε με 3-0 καθώς στο 64' ο Μοριέντες θα κάνει το 2-0 και στο 83' ο Ρομπέρτο Κάρλος που θα έπρεπε να έχει αποβληθεί με απευθείας κόκκινη κάρτα, διαμορφώνει το τελικό σκορ. Η Ρεάλ έφτασε ως το τέλος της διοργάνωσης και πήρε το Champions League νικώντας με 3-0 τη Βαλένθια στον τελικό του Stade de France. Αντίθετα ο Ολυμπιακός, που τερμάτισε 3ο στον όμιλο έπαιξε στο Κύπελλο UEFA όπου αποκλείστηκε στους «32» από τη Γιουβέντους.