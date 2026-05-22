Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Η ημέρα και η ώρα του μεγάλου τελικού

Ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ Μαδρίτης θα «διασταυρώσουν τα ξίφη» τους στον τελικό του Final Four της EuroLeague στο Telekom Center Athens.
Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα επικράτησαν (79-61) της Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό, ενώ η Ρεάλ υπέταξε (105-90) τη Βαλένθια.
Ο τελικός της Euroleague θα διεξαχθεί την Κυριακή (24/5, 21:00), στο T-Center.
Το πρόγραμμα του Final Four της EuroLeague
Ημιτελικοί (22/5)
- Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 79-61
- Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 90-105
Τελικός (24/5)
- Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης (21:00)
