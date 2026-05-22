Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Η ημέρα και η ώρα του μεγάλου τελικού

Ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ Μαδρίτης θα «διασταυρώσουν τα ξίφη» τους στον τελικό του Final Four της EuroLeague στο Telekom Center Athens.

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα επικράτησαν (79-61) της Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό, ενώ η Ρεάλ υπέταξε (105-90) τη Βαλένθια.

Ο τελικός της Euroleague θα διεξαχθεί την Κυριακή (24/5, 21:00), στο T-Center.

Το πρόγραμμα του Final Four της EuroLeague

Ημιτελικοί (22/5)

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 79-61

– Φενέρμπαχτσε 79-61 Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 90-105

Τελικός (24/5)

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης (21:00)