Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης LIVE για την 5η αγωνιστική του Champions League

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζει τις δυνάμεις του κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης LIVE απόψε (26/11) για την 5η αγωνιστική του Champions League. Ο αγώνας διεξάγεται στο κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης» με σέντρα στις 22:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Mega και το Cosmote Sport 2 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Η σύνθεση των Πειραιωτών: Τζολάκης - Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα - Μουζακίτης, Γκαρθία - Ποντένσε, Τσικίνιο, Ζέλσον - Ελ Καμπί.

Απέναντί τους οι Μαδριλένοι που περνούν μίνι αγωνιστική κρίση καθώς δεν έχουν νίκη στα τρία τελευταία ματς (ήττα από Λίβερπουλ στο Champions League και δύο ισοπαλίες στο πρωτάθλημα με Έλτσε και Ράγιο Βαγιεκάνο) ενώ μεγάλη κριτική δέχεται ο Τσάμπι Αλόνσο.

Ρεάλ Μαδρίτης: Λούνιν, Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ, Ασένθιο, Καρέρας, Μεντί, Τσουαμενί, Καμαβινγκά, Γκιουλέρ, Βαλβέρδε, Βινίσιους, Μπαπέ.