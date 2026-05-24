Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που δείχνει τον τελικό του Final Four

Ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ Μαδρίτης θα παραταχθούν σήμερα (24/5) για τον πολύκροτο τελικό του Final Four της EuroLeague στο Telekom Center Athens.

Το lineup του Γιώργου Μπαρτζώκα κατάφερε ένα αποφασιστικό 79 - 61 έναντι της Φενέρ στον πρώτο ημιτελικό, ενώ η «Βασίλισσα» κατατρόπωσε (105-90) τη Βαλένθια σε ένα ματς «πίνακα ζωγραφικής».

Ο τελικός της Euroleague μεταξύ Ολυμπιακού και Ρεάλ Μαδρίτης θα διεξαχθεί σήμερα Κυριακή 24 Μαΐου και ώρα 21:00 στο Telekom Center Athens, με τηλεοπτική κάλυψη από τη Nova.

Ολυμπιακός - Δηλώσεις Μπαρτζώκα ενόψει τελικού

Ο προπονητής της μπασκετικής ομάδας του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρζτώκας, μίλησε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν τον τελικό του Final Four απέναντι στη Ρεάλ (24/5, 21:00) και είπε πολλά.

Όπως μεταδίδει το gazzetta.gr, o ίδιος παρουσιάστηκε ευδιάθετος και με αρκετές ατάκες, ενώ μίλησε για τα προβλήματα της Ρεάλ, τον... ύπνο του, τις διαφορές σε σχέση με το 2013, αλλά και το ποιος είναι το φαβορί και του αουτσάιντερ.

«Υπάρχουν στιγμές στην καριέρα μας που είναι ανεκτίμητες. Μια από αυτές είναι να παίζεις σε τελικούς απέναντι σε σπουδαίες ομάδες, όπως η Ρεάλ, Θα είναι μάχη και είμαστε ενθουσιασμένοι. Αξίζουμε που είμαστε εδώ. Είμαστε έτοιμοι. Έχουμε μια μέρα να προετοιμαστούμε τακτικά και ψυχικά. Είμαστε χαρούμενοι και χαιρόμαστε που είμαστε εδώ», είπε μεταξύ άλλων ο προπονητής του Ολυμπιακού.

Για τις απουσίες των Ταβάρες, Γκαρούμπα και Λεν σημείωσε: «Ποτέ δεν είμαι χαρούμενος με τον τραυματισμό παίκτη, όπως του Γκαρούμπα. Συμφωνώ πως η Ρεάλ δεν έχει τρεις πολύ σημαντικούς παίκτες. Ποτέ δεν ξέρεις στο μπάσκετ τον παράγοντα. Ο Σκαριόλο θα βρει τρόπο να το καλύψει. Ίσως με κάποια ζώνη. Δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι. Θα προσπαθήσουμε να προσπαθήσουμε να επιβάλουμε τον ρυθμό μας. Μην περιμένετε να πω πως είμαστε φαβορί. Έχουμε εμπιστοσύνη στην προσπάθειά μας».