Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο «Καραϊσκάκης» τη Ρεάλ Μαδρίτης απόψε (26/11) για την 5η αγωνιστική του Champions League με σέντρα στις 22:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Mega και το Cosmote Sport 2.

Οι «ερυθρόλευκοι» ρίχνονται στη μάχη στο κατάμεστο «Καραϊσκάκης» με στόχο το καλύτερο δυνατό απέναντι στον μεγάλο τους αντίπαλο καθώς οι δύο βαθμοί που έχουν συγκεντρώσει έως τώρα, έχουν στενέψει τα περιθώρια για πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

H πιθανή 11άδα των «ερυθρόλευκων» θα είναι: Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Ορτέγα, Ρέτσο, Πιρόλα και Ροντινέι. Κέντρο με Γκαρθία (ή Μουζακίτη), Έσε και μπροστά τους τον Τσικίνιο. Στα... φτερά της επίθεσης οι Ποντένσε και Ζέλσον Μαρτίνς και φορ ο Ελ Καμπί.

Απέναντί τους οι Μαδριλένοι που περνούν μίνι αγωνιστική κρίση καθώς δεν έχουν νίκη στα τρία τελευταία ματς (ήττα από Λίβερπουλ στο Champions League και δύο ισοπαλίες στο πρωτάθλημα με Έλτσε και Ράγιο Βαγιεκάνο) ενώ μεγάλη κριτική δέχεται ο Τσάμπι Αλόνσο.

Ο Ισπανό τεχνικός γνωστοποίησε τους ποδοσφαιριστές που θα ταξιδέψουν στην Αθήνα, με τους Κουρτουά, Μιλιτάο, Ρούντιγκερ, Χάουσεν, Καρβαχάλ, Μασταντουόνο και Αλάμπα να μένουν εκτός.

Αναλυτικά η αποστολή της Ρεάλ:

Λούνιν, Φραν Γκονζάλεθ, Ναβάρο, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Καρέρας, Ασένθιο, Φραν Γκαρσία, Μεντί, Μπέλινγκχαμ, Καμαβινγκά, Βαλβερδε, Τσουαμενί, Θεμπάγιος, Γκιουλέρ, Βινίσιους, Έντρικ, Μπαπέ, Ροντρίγκο, Γκονζάλο, Μπραχίμ Ντίας.