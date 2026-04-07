Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί απόψε (07/04) στο ΣΕΦ την Ρεάλ Μαδρίτης για την 36η αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 21:00 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας όπου και θέλει να παραμείνει ως το τέλος, με ρεκόρ 23-12.
Από την άλλη πλευρά, οι Μαδριλένοι βρίσκονται μία θέση πιο κάτω από τους «ερυθρόλευκους» με ρεκόρ 22-13.
