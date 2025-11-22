Μενού

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Τι ώρα παίζουν την Τετάρτη - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Τετάρτη 26/11 τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Φάληρο.

Ολυμπιακός Champions league
O Ολυμπιακός στο Champions league | Eurokinissi/KLODIAN LATO
Ο Ολυμπιακός φορά και πάλι το ευρωπαϊκό του κοστούμι, καθώς την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Καραϊσκάκης» για την 5η αγωνιστική του Champions League. Η αναμέτρηση Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης θα αρχίσει στις 22:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Mega.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ανακοινώσει ήδη sold out για την αναμέτρηση, όπου θα αναζητήσουν την πρώτη τους νίκη στη φετινή διοργάνωση. Περισσότεροι από 220.000 διαφορετικοί χρήστες μπήκαν στη διαδικασία αγοράς έως δύο εισιτηρίων, όπως είχαν το δικαίωμα να πράξουν, για τον αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Αριθμός - ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα!

 

