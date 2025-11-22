Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Τι ώρα παίζουν την Τετάρτη - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Ολυμπιακός φορά και πάλι το ευρωπαϊκό του κοστούμι, καθώς την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Καραϊσκάκης» για την 5η αγωνιστική του Champions League. Η αναμέτρηση Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης θα αρχίσει στις 22:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Mega.
Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ανακοινώσει ήδη sold out για την αναμέτρηση, όπου θα αναζητήσουν την πρώτη τους νίκη στη φετινή διοργάνωση. Περισσότεροι από 220.000 διαφορετικοί χρήστες μπήκαν στη διαδικασία αγοράς έως δύο εισιτηρίων, όπως είχαν το δικαίωμα να πράξουν, για τον αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Αριθμός - ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα!
