Ολυμπιακός: Σε μια βραδιά ανατροπής με ψυχή αξίζει μια κουβέντα παραπάνω ο Ελβετός «μετρονόμος»

Ο Ρέμο Φρόιλερ έκανε τα πάντα να φαίνονται απλά, έκοψε, πάσαρε, έτρεξε, σκέφτηκε πριν απ’ όλους και απέδειξε γιατί κάποτε έγινε αρχηγός της Αταλάντα του Γκασπερίνι. Μαζί με Ζότα, Ζέλσον και Γιάρεμτσουκ, οι πρωταγωνιστές μιας ανατροπής με καρδιά και ψυχή από πλευράς Ολυμπιακού.
Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr.
- Η Πατατίνα δάκρυσε: Η Βάλια από το Καφέ της Χαράς μεγάλωσε και έγινε ρεπόρτερ του MEGA
- «Κοινωνία άνω κάτω»: Το παρασκήνιο με τα 5 «όχι» και η συμπαρουσιάστρια του Μπογδάνου που έκλεισε την τελευταία στιγμή
- Ξέσπασε η Χριστίνα Παππά: «Κατεβάστε ό,τι έχετε γράψει – Δεν έγινε ποτέ τίποτα στο ιατρείο του Κολωνακίου»
- Η «δίδυμη» της Τζένιφερ Λόπεζ βγήκε στην παρανομία - «Πανηγύρι» στα social με μία φωτογραφία
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.