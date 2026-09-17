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Ολυμπιακός: Σε μια βραδιά ανατροπής με ψυχή αξίζει μια κουβέντα παραπάνω ο Ελβετός «μετρονόμος»

O Αλέξης Βιρβίλης γράφει στο blog του στο Gazzetta για τη νίκη... καρδιάς και ψυχής του Ολυμπιακού επί της Γιαγκελόνια.

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Ρέμο Φρόιλερ
Ρέμο Φρόιλερ | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
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Ο Ρέμο Φρόιλερ έκανε τα πάντα να φαίνονται απλά, έκοψε, πάσαρε, έτρεξε, σκέφτηκε πριν απ’ όλους και απέδειξε γιατί κάποτε έγινε αρχηγός της Αταλάντα του Γκασπερίνι. Μαζί με Ζότα, Ζέλσον και Γιάρεμτσουκ, οι πρωταγωνιστές μιας ανατροπής με καρδιά και ψυχή από πλευράς Ολυμπιακού.
 

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