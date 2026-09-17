Ολυμπιακός: Σε μια βραδιά ανατροπής με ψυχή αξίζει μια κουβέντα παραπάνω ο Ελβετός «μετρονόμος»

Ο Ρέμο Φρόιλερ έκανε τα πάντα να φαίνονται απλά, έκοψε, πάσαρε, έτρεξε, σκέφτηκε πριν απ’ όλους και απέδειξε γιατί κάποτε έγινε αρχηγός της Αταλάντα του Γκασπερίνι. Μαζί με Ζότα, Ζέλσον και Γιάρεμτσουκ, οι πρωταγωνιστές μιας ανατροπής με καρδιά και ψυχή από πλευράς Ολυμπιακού.



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