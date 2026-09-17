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Η «δίδυμη» της Τζένιφερ Λόπεζ βγήκε στην παρανομία - «Πανηγύρι» στα social με μία φωτογραφία

Οι χρήστες των social media βρήκαν το νέο καυτό θέμα συζήτησης: Το όνομά της Σιρένα Αν Κουάστ και ο λόγος η εκπληκτική ομοιότητά της με την Τζένιφερ Λόπεζ.

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Η Τζένιφερ Λόπεζ με τη «σωσία» της
Η Τζένιφερ Λόπεζ με τη «σωσία» της | EPA/ANDY RAIN - Wright County Sheriff's Office
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Η νέα απρόσμενη σταρ του διαδικτύου είναι μία γυναίκα στη Μινεσότα. Η Σιρένα Αν Κουάστ συνελήφθη για κλοπή, αλλά έχει τραβήξει μεγάλη προσοχή λόγω της ομοιότητάς της με την Τζένιφερ Λόπεζ.

Η φωτογραφία που τράβηξαν την 35χρονη στο τμήμα έχει γίνει το απόλυτο viral στα social media, με τους χρήστες να επιμένουν ότι είναι ίδια η λατίνα σούπερ σταρ. 

Η Κουάστ συνελήφθη στις 30 Αυγούστου κατηγορούμενη για απόπειρα κλοπής, αλλά κανείς δεν στέκεται στη σύλληψη - και τη μετέπειτα ομολογία της - αλλά μόνο στο παρουσιαστικό της. 

«Για μία στιγμή νόμιζα ότι είδα την JLO» έγραψε ένας χρήστης, σχολιάζοντας τη φωτογραφία της συλληφθείσας. 

Άλλος, πάλι, κάλεσε την τραγουδίστρια να «πάρει πίσω την αδελφή της πίσω τώρα και να κάνει ένα τεστ DNA». «Κάνε το για μας, είναι πράγματι η αδελφή σου» επέμεινε. 

Η 35χρονη έχει πλέον αφεθεί ελεύθερη, αλλά ο φάκελός της δείχνει πως αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ήρθε αντιμέτωπη με τον νόμο.

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