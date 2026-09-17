Η «δίδυμη» της Τζένιφερ Λόπεζ βγήκε στην παρανομία - «Πανηγύρι» στα social με μία φωτογραφία

Η νέα απρόσμενη σταρ του διαδικτύου είναι μία γυναίκα στη Μινεσότα. Η Σιρένα Αν Κουάστ συνελήφθη για κλοπή, αλλά έχει τραβήξει μεγάλη προσοχή λόγω της ομοιότητάς της με την Τζένιφερ Λόπεζ.

Η φωτογραφία που τράβηξαν την 35χρονη στο τμήμα έχει γίνει το απόλυτο viral στα social media, με τους χρήστες να επιμένουν ότι είναι ίδια η λατίνα σούπερ σταρ.

Η Κουάστ συνελήφθη στις 30 Αυγούστου κατηγορούμενη για απόπειρα κλοπής, αλλά κανείς δεν στέκεται στη σύλληψη - και τη μετέπειτα ομολογία της - αλλά μόνο στο παρουσιαστικό της.

«Για μία στιγμή νόμιζα ότι είδα την JLO» έγραψε ένας χρήστης, σχολιάζοντας τη φωτογραφία της συλληφθείσας.

J Lo arrested for shoplifting in Minnesota!

I am joking. 😂😂



Cyrena Anne Quast's mugshot goes viral for striking resemblance to Jennifer Lopez.



Cyrena Anne Quast, 35, a shoplifter was arrested on Aug. 30 after she was accused of stealing two double packs of power tool… pic.twitter.com/3fjPSorY6s — Tony (@TonyL_01) September 17, 2026

Άλλος, πάλι, κάλεσε την τραγουδίστρια να «πάρει πίσω την αδελφή της πίσω τώρα και να κάνει ένα τεστ DNA». «Κάνε το για μας, είναι πράγματι η αδελφή σου» επέμεινε.

Maybe that’s the real JLo, the one on the left is the clone?????🤯😂 https://t.co/TG7cNxN9kq — We Have Done The Impossible,That Makes Us Mighty (@ChrisR61654621) September 17, 2026

Η 35χρονη έχει πλέον αφεθεί ελεύθερη, αλλά ο φάκελός της δείχνει πως αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ήρθε αντιμέτωπη με τον νόμο.