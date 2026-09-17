Πάντα στην τηλεόραση αλλά μακριά από την ηθοποιία φαίνεται πως πήγε την καριέρα της η Έφη Ρασσιά, πασίγνωστη από τον ρόλο της ως η μικρή «Βάλια» στο «Καφέ της Χαράς» του Χάρη Ρώμα.
Η ηθοποιός που είχε γίνει γνωστή στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από τη δημοφιλή σειρά που προβλήθηκε από το 2003 έως το 2006, επέστρεψε στην τηλεόραση, αυτή τη φορά ως ρεπόρτερ του Mega, έχοντας καλύψει ρεπορτάζ εδώ και μήνες.
Έφη Ρασσιά: Τι καριέρα ακολούθησε η «Βάλια»
Πιο πρόσφατα, βρέθηκε έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης, μεταφέροντας τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και την προφυλάκιση των γιατρών του.
Μετά την επιτυχία της σειράς, η Έφη Ρασσιά είχε επιλέξει να απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας και να επικεντρωθεί στις σπουδές της στη Νομική.
Διαβάστε ακόμα: Θάνατος Μαζωνάκη: «Μου έλεγε ότι είμαι μετενσάρκωση του πατέρα μου» δήλωσε πρώην πελάτισσα του υπνοθεραπευτή
Παράλληλα με τις σπουδές της, τα τελευταία χρόνια είχε παίξει και σε θεατρικές παραστάσεις, δηλώνοντας σε συνέντευξή της το 2021, πως δεν ήθελε να εργαστεί σε έναν χώρο, που να συνδέεται με τον θείο της, Χάρη Ρώμα, όπως είχε συμβεί στο Καφέ της Χαράς.
- Η Πατατίνα δάκρυσε: Η Βάλια από το Καφέ της Χαράς μεγάλωσε και έγινε ρεπόρτερ του MEGA
- «Κοινωνία άνω κάτω»: Το παρασκήνιο με τα 5 «όχι» και η συμπαρουσιάστρια του Μπογδάνου που έκλεισε την τελευταία στιγμή
- Ξέσπασε η Χριστίνα Παππά: «Κατεβάστε ό,τι έχετε γράψει – Δεν έγινε ποτέ τίποτα στο ιατρείο του Κολωνακίου»
- Η «δίδυμη» της Τζένιφερ Λόπεζ βγήκε στην παρανομία - «Πανηγύρι» στα social με μία φωτογραφία
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.