Η Πατατίνα δάκρυσε: Η Βάλια από το Καφέ της Χαράς μεγάλωσε και έγινε ρεπόρτερ του MEGA

Πάντα στην τηλεόραση αλλά μακριά από την ηθοποιία φαίνεται πως πήγε την καριέρα της η Έφη Ρασσιά, πασίγνωστη από τον ρόλο της ως η μικρή «Βάλια» στο «Καφέ της Χαράς» του Χάρη Ρώμα.

Η ηθοποιός που είχε γίνει γνωστή στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από τη δημοφιλή σειρά που προβλήθηκε από το 2003 έως το 2006, επέστρεψε στην τηλεόραση, αυτή τη φορά ως ρεπόρτερ του Mega, έχοντας καλύψει ρεπορτάζ εδώ και μήνες.

Έφη Ρασσιά: Τι καριέρα ακολούθησε η «Βάλια»

Πιο πρόσφατα, βρέθηκε έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης, μεταφέροντας τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και την προφυλάκιση των γιατρών του.

Μετά την επιτυχία της σειράς, η Έφη Ρασσιά είχε επιλέξει να απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας και να επικεντρωθεί στις σπουδές της στη Νομική.

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Παράλληλα με τις σπουδές της, τα τελευταία χρόνια είχε παίξει και σε θεατρικές παραστάσεις, δηλώνοντας σε συνέντευξή της το 2021, πως δεν ήθελε να εργαστεί σε έναν χώρο, που να συνδέεται με τον θείο της, Χάρη Ρώμα, όπως είχε συμβεί στο Καφέ της Χαράς.