Ολυμπιακός: Το σχόλιο του Ροντινέι για το «διαζύγιο» με Μεντιλίμπαρ

Το δικό του μήνυμα για την αποχώρηση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από τον πάγκο του Ολυμπιακού έστειλε με... επίσημο τρόπο ο Μαρσέλο Ροντινέι, λίγες ώρες μετά την επισημοποίηση του «διαζυγίου».

Ο Βραζιλιάνος δεξιός μπακ (που μάλιστα πραγματοποίησε τα ξημερώματα το ντεμπούτο του με τη Σάντος), αγωνίστηκε για λογαριασμό του Βάσκου τεχνικού από την αρχή μέχρι -σχεδόν- το τέλος της θητείας του, με τους δυο τους να έχουν σχεδόν παράλληλη πορεία στον Πειραϊκό σύλλογο.

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