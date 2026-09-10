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Ολυμπιακός: Το σχόλιο του Ροντινέι για το «διαζύγιο» με Μεντιλίμπαρ

Ο Μαρσέλο Ροντινέι σχολίασε την ανάρτηση του Ολυμπιακού για το «διαζύγιο» με τον Μεντιλίμπαρ, γράφοντας πως ο Βάσκος δεν έχει να αποδείξει τίποτα σε κανέναν.

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Ροντινέι - Μεντιλίμπαρ
Στιγμιότυπο με τους Ροντινέι - Μεντιλίμπαρ | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
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Το δικό του μήνυμα για την αποχώρηση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από τον πάγκο του Ολυμπιακού έστειλε με... επίσημο τρόπο ο Μαρσέλο Ροντινέι, λίγες ώρες μετά την επισημοποίηση του «διαζυγίου».

Ο Βραζιλιάνος δεξιός μπακ (που μάλιστα πραγματοποίησε τα ξημερώματα το ντεμπούτο του με τη Σάντος), αγωνίστηκε για λογαριασμό του Βάσκου τεχνικού από την αρχή μέχρι -σχεδόν- το τέλος της θητείας του, με τους δυο τους να έχουν σχεδόν παράλληλη πορεία στον Πειραϊκό σύλλογο.

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