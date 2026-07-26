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Ολυμπιακός: Το σοβαρό θέμα που προέκυψε από όλα (!) τα φιλικά, ο «καυτός» Ζοζέ Σα και τα άλλα μεταγραφικά

Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta πολλά και διάφορα για τον Ολυμπιακό μετά και το τελευταίο του φιλικό.

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ολυμπιακος
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
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Ένα το κρατούμενο: ο Ολυμπιακός έδωσε έξι φιλικά και δεν κράτησε το μηδέν σε κανένα. Πέντε έφαγε ο Στουρνάρας, τέσσερα ο Πόποβιτς κι ένα ο Τσομπανίδης. Ο Τζολάκης παίζοντας μόλις ένα ημίχρονο, ήταν ο μοναδικός που δεν είδε την εστία του να παραβιάζεται.

Πάμε παρακάτω: ο Ολυμπιακός από τα συνολικά 10 γκολ παθητικό, τα εννιά τα δέχθηκε στο τελευταίο 20λεπτο των αγώνων του! Τρία από την Άντβερπ, τρία από την ΑΖ, ένα από τον Άγιαξ, ένα από τη Ράκοφ κι ένα από τη Λέουβεν. Κι αυτό είναι θέμα, μεγάλο. Εδώ υπάρχει πρόβλημα, που μάλιστα μας θυμίζει τι γίνονταν την περασμένη σεζόν στα πλέϊ οφ των τριών ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Άρα, δεν είναι κάτι καινούργιο. Απλά, περιμένεις όταν έχεις ένα πρόβλημα, να το διορθώσεις. Εδώ, όχι απλά δεν έχει διορθωθεί, αλλά έχει γίνει ακόμη χειρότερο.

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