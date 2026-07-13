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Ολυμπιακός: Στην κορυφή για το απευθείας εισιτήριο του Champions League το 2027!

Στην pole position για το απευθείας εισιτήριο του Champions League μέσω του rebalancing είναι ο Ολυμπιακός ενόψει της σεζόν 2027/2028.

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Ολυμπιακός | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
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Ο Ολυμπιακός θα παλέψει για ακόμα μια συμμετοχή στη League Phase του Champions League μέσω των προκριματικών του καλοκαιριού, όμως από τη νέα σεζόν σκοπεύει να διεκδικήσει ξανά το απευθείας εισιτήριο για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Και οι πιθανότητες να το καταφέρει τού χαμογελούν αισθητά μέσω του rebalancing!

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