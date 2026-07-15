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Ολυμπιακός: Τα 16 εκατ. για Τζολάκη, η λύση Ζοζέ Σα και ο Παραγουάνος Χιλ

Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta για το θέμα γκολκίπερ στον Ολυμπιακό.

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Τζολάκης - Ολυμπιακός
Ο Τζολάκης σε προπόνηση του Ολυμπιακού | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
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Μέχρι χθες δεν υπήρχε συγκεκριμένη προσφορά για τον Τζολάκη στον Ολυμπιακό. Πλέον υπάρχει. Δεν είναι εντυπωσιακή, αλλά υπάρχει.

Όντως η νεοφώτιστη στην Πρέμιερ Λιγκ Χαλ έχει κάνει πρόταση για τον διεθνή τερματοφύλακα. Ανεπίσημη, αλλά την έχει κάνει. Και φτάνει, κατά πληροφορίες, τα 16 εκατ. Ευρώ, ποσό που δεν ικανοποιεί τον Ολυμπιακό, αλλά είναι βάση μίας συζήτησης για περαιτέρω, όσο ο Τζολάκης δεν επεκτείνει με τους «ερυθρόλευκους» το συμβόλαιο του, που λήγει σε ένα χρόνο, με τον σύλλογο να κινδυνεύει έτσι να τον χάσει του χρόνου χωρίς ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

 

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