Μάρω Κοντού: «Τα έχω ζήσει όλα» - Οι δύο γάμοι και η παράνομη σχέση με ηθοποιό που κράτησε μυστική

Ο θάνατος της Μάρως Κοντού σε ηλικία 92 ετών βύθισε σε πένθος τον καλλιτεχνικό χώρο. Στη μακρά της πορεία στον κινηματογράφο, το θέατρο, αλλά και την τηλεόραση, η σπουδαία ηθοποιός είχε συνεργαστεί με πλήθος συναδέλφων της που σπεύδουν να την αποχαιρετήσουν με λόγια από καρδιάς.

Τα τελευταία αρκετά χρόνια η Μάρω Κοντού δήλωνε πιο ελεύθερη από ποτέ, απαλλαγμένη «από τα λίγα, τα μικρά» και από «όλους και όλα».

«Ο έρωτας είναι ωραίο πράγμα. Τον έχω ευχαριστηθεί, έχω κλάψει, έχω γελάσει, έχω περάσει ωραία, έχουν κλάψει, έχω κυνηγήσει και με έχουν κυνηγήσει. Δε νομίζω ότι ερωτευόμαστε πολλές φορές στη ζωή μας. Κι αν ερωτευτείς 2, άντε 3, δεν είναι ίδιο πράγμα, είναι άλλο το νεανικό. Το νεανικό είναι τυφλό, ερωτεύεσαι γιατί το έχεις ανάγκη, άλλος έρωτας είναι στη μέση ηλικία.

Ο τελευταίος έρωτάς μου ήταν 67 ετών. Από τότε δεν έχω ερωτευτεί ξανά και ούτε θέλω. Τα έχω ζήσει όλα. Και δυο γάμους. Πάρα πολλά έχω ζήσει» είχε παραδεχτεί σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Πάμε μια βόλτα» με τη Νίκη Λυμπεράκη.

Και πράγματι, η Μάρω Κοντού εδώ και πολλά χρόνια μιλούσε χωρίς φίλτρο για όσα έζησε στην προσωπική της ζωή: τους γάμους της, τις απιστίες του Αριστείδη Καρύδη - Φουκς, το γεγονός ότι δεν μπορούσε να αποκτήσει παιδί. Κράτησε όμως μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας ένα μυστικό, ένα έρωτα «παράνομο».

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Ο αρραβώνας με εφοπλιστή και ο γάμος με τον Φουκς

Σε ηλικία 22 ετών η μητέρα της την είχε αρραβωνιάσει με έναν εφοπλιστή, αλλά στη συνέχεια ήρθε στη ζωή της ο διευθυντής φωτογραφίας Αριστείδης Καρύδης Φουκς με τον οποίο έζησε τον πιο δυνατό έρωτα της ζωής της, όπου παρά τις απιστίες του μετά τον χωρισμό, η εκτίμηση παρέμεινε.

Οι δύο τους γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «Ο άνθρωπος του τραίνου (1958) και έπειτα από πέντε χρόνια σχέσης κατέληξε σε γάμο και δύο χρόνια μετά σε διαζύγιο.

«Ο άντρας μου δεν ήταν ούτε όμορφος, ούτε ψηλός, αλλά είχε αυτό το κάτι. Είχε χιούμορ, μόρφωση, τσαχπινιά, παιχνιδιάρης, ήξερε να σε ανάβει και να σε κρατάει. Με κυνήγησε με έξυπνο τρόπο. Ήμουν αρραβωνιασμένη όταν γνώρισα τον Αριστείδη Καρύδη Φουκς, από συνοικέσιο, η μαμά μου με τον κύριο τάδε, εφοπλιστής αυτός, είχαν δώσει λόγο. Ήμουν τότε 22 χρονών. Πέταξα τη βέρα μου όταν φλερτάραμε.

Αν παντρευόμουν τον άντρα που είχα αρραβωνιαστεί, τώρα θα ήμουν κυρία… εφοπλιστού, αλλά δεν με ένοιαζε. Πιθανό να τον ξέρετε, αλλά δεν θα πω όνομα, έχει πεθάνει ο άνθρωπος. Με τον Αριστείδη παντρευτήκαμε μετά από δύο χρόνια» είπε μεταξύ άλλων η Μάρω Κοντού.

Οι απιστίες του πρώτου της συζύγου

Ουκ ολίγες φορές, η Μάρω Κοντού είχε μιλήσει για τις απιστίες του Αριστείδη Καρύδη Φουκς όταν ο έρωτας τελείωσε. «Δεν ξέρω με πόσες πήγε, αλλά κάτι θα έκανε. Και καλά έκανε. Πήγε χορτάτος» είχε δηλώσει στην εκπομπή «Το Πρωινό» το 2015.

«Όταν με τον άντρα μου είχαμε αρχίσει να απομακρυνόμαστε και ήταν φυσικό ότι όπου να 'ναι θα χωρίσουμε βρέθηκε σε ένα νησί να γυρίζει ταινία με την Αλίκη και τα έφτιαξε με την Αλίκη. Με γεια του με χαρά του. Ήταν η στιγμή για να διαλύσουμε. Βγάλτε το πια αυτό που το μασάνε σε κάθε συνέντευξη. Χώρισες γιατί στον πήρε η Αλίκη. Καμία γυναίκα δεν παίρνει κανέναν άντρα από κανένα σπίτι, όταν ήδη το σπίτι δεν είναι έτοιμο να διαλυθεί», είχε δηλώσει στην εκπομπή «Καλημερούδια» το 2015 για την πιο πολυσυζητημένη απιστία του.

Ο γάμος με τον Γιώργο Δόξα

Δεκατρία χρόνια μετά το διαζύγιό της από τον κινηματογραφιστή Αριστείδη Καρύδη-Φουκς, η Μάρω Κοντού παντρεύτηκε για δεύτερη φορά. Στις 21 Ιουλίου 1975, η ηθοποιός ανέβηκε τα σκαλιά του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέα στην Πλατεία Αμερικής και ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τον διαφημιστή Γιώργο Δόξα, γιο του λογοτέχνη και ποιητή Τάκη Δόξα. Ωστόσο, ο γάμος αυτός δεν είχε μεγάλη διάρκεια.

«Ο δεύτερος γάμος μου ήταν μικρής διάρκειας, ήταν ένα λάθος. Δικό μου λάθος. Ένας αξιόλογος χαριτωμένος άνθρωπος, αλλά ήταν λάθος, δεν έπρεπε εγώ να παντρευτώ, ήταν δική του η πίεση. Παντρευτήκαμε πριν δοκιμαστούμε αν μπορούμε να κάνουμε μαζί.»

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Ο παράνομος έρωτας με πρωταγωνιστή

Παρά την ελεύθερη σκέψη της για όσα έζησε στη ζωή της, η ίδια δεν αποκάλυψε ποτέ τον πρωταγωνιστή με τον οποίο είχε παράνομο δεσμό. «Στα 60 χρόνια καριέρας είχα μόνο με έναν ηθοποιό μια σχέση, αλλά δεν θα πω ποτέ ποιος ήταν. Ήταν παντρεμένος, δεν ζει σήμερα, οπότε ποιος ο λόγος να το πω;

Ήταν μια ιστορία που ίσως πόνεσε κάποια γυναίκα, δεν ξέρω… Δεν θέλω να το πω. Ήταν δύσκολη κατάσταση και λέω πάντα ευχή και κατάρα στις κοπέλες που θα μπλέξουν και θα ερωτευτούν παντρεμένο», δηλώσει η Μάρω Κοντού στην εκπομπή Dot το 2018.