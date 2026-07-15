Στην υπόθεση του Άργους με τον θάνατο του 20χρονου από πυρά αστυνομικών αναφέρθηκε η Αφροδίτη Λατινοπούλου υποστηρίζοντας ότι ήταν λάθος η προφυλάκισή τους.
Μιλώντας στο Mega, δήλωσε: «Προφανώς και ήταν άδικη η προφυλάκιση. Το πιστεύω ακράδαντα ότι ήταν στα πλαίσια του καθήκοντος. Ο αστυνομικός που μπαίνει στα σώματα ασφαλείας αυτό που θέλει είναι να προστατεύσει τη ζωή του πολίτη. Ότι πήγε να τους εμβολίσει το ακούσατε; Πήγε να ξεφύγει. Αν δεν θέλετε όπλα για τους αστυνομικούς, να αλλάξει το πλαίσιο.
Ποιοι είναι οι κανόνες εμπλοκής; Δεν απειλούνται όταν πήγε να τους εμβολίσει; Πήγε να ξεφύγει, κινδύνευσε η ζωή των αστυνομικών. Όταν πήγε να τους εμβολίσει δεν υπήρχε κίνδυνος ζωής;
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Αν δεν θέλει ο Μητσοτάκης να κάνουν οι αστυνομικοί το καθήκον τους, να προστατεύουν τη ζωή των πολιτών και τις ζωές τους, αν πιστεύει ότι η ζωή των αστυνομικών έχει μικρότερη αξία, να τους δώσει λουλούδια και να τους πάρει τα όπλα», σημείωσε.
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