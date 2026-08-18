Ολυμπιακός: Τα πέντε «ενεργά» μεταγραφικά μέτωπα

Λίγα 24ωρα μετά τον αποκλεισμό από τη Ναϊμέγκεν και μόλις ελάχιστες ώρες μετά το κρίσιμο ραντεβού του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με τον Βαγγέλη Μαρινάκη για το μέλλον του Βάσκου προπονητή, ο Ολυμπιακός έχει φουλάρει για τα καλά τις μηχανές του για την ενίσχυση του ρόστερ.

Συγκεκριμένα, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, οι Πειραιώτες έχουν βάλει μπρος για την απόκτηση πέντε με έξι ποδοσφαιριστών, με τον Μονραντά να έχει πιάσει για τα καλά δουλειά, πάντα σε συνεννόηση με τον προπονητή αλλά και τους ανθρώπους του σκάουτινγκ.

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