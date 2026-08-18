«Ηλία, ρίχ’το» σκηνικό σε πανηγύρι στη Ζάκυνθο: Έφεραν με κλαρκ παλέτες με πιάτα και τα έσπασαν στην πίστα

Νομίζατε ότι τα είχατε δει όλα στα ελληνικά πανηγύρια; Η Ζάκυνθος μόλις μπήκε σε μουντ και αποφάσισε να πάει το σπάσιμο των πιάτων σε εντελώς άλλο, καθαρά βιομηχανικό level.

Το σουρεάλ σκηνικό έχει ως εξής: Βρισκόμαστε σε παραδοσιακό πανηγύρι στο νησί, το κέφι έχει χτυπήσει ήδη κόκκινα και στην πίστα δίνει πόνο η απόλυτη Τζένη Κατσίγιαννη. Εκεί που ο μέσος θαμώνας περιμένει ότι η βραδιά θα κυλήσει με τα κλασικά πανέρια με τα λουλούδια, ξαφνικά κάνει την εμφάνισή του ένα ολόκληρο κλαρκ. Κλαρκ εν ώρα λειτουργίας δίπλα στην τραγουδίστρια.

Το βαρύ όχημα προφανώς δεν μπήκε για να κάνει ασφαλτόστρωση, αλλά για να ανεφοδιάσει τους μερακλήδες με... πολεμοφόδια. Ο χειριστής έφερε στο πάρκινγκ της πίστας ολόκληρες παλέτες με πιάτα, παρκάροντας σε απόσταση αναπνοής από το μικρόφωνο.

Όπως ήταν απολύτως λογικό, με το που «ξεφόρτωσε» η παλέτα, ακολούθησε το απόλυτο χάος. Οι θαμώνες δεν άφησαν την ασίστ να πάει χαμένη, πήραν τα πιάτα κυριολεκτικά με το κιλό και άρχισαν να τα σπάνε με ρυθμούς πολυβόλου. Μέσα σε λίγα λεπτά, όπως μαρτυρούν και οι viral εικόνες που κάνουν τον γύρο του ίντερνετ, η περιοχή γύρω από την πίστα μετατράπηκε σε έναν τεράστιο λευκό λόφο από θραύσματα, θυμίζοντας περισσότερο χιονοδρομικό κέντρο παρά καλοκαιρινό γλέντι.