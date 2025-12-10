Ολυμπιακός: Τάισον Γουόρντ εκτός για έναν μήνα

Νέο σοκ στον Ολυμπιακό, με τον Τάισον Γουόρντ να ταλαιπωρείται από οστικό οίδημα και να μένει εκτός δράσης για τον επόμενο μήνα.
Αυτό σημαίνει ότι ο Αμερικανός θα χάσει το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό που είναι προγραμματισμένο για τις 2 Ιανουαρίου.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- «Μποξ» Τσιάρα με Βορίδη στη σύσκεψη για τους αγρότες: «Χρειάζεται κάθαρση - Δεν βλέπω κάτι τέτοιο»
- Φοινικούντα: Συνελήφθη ο ανιψιός του θύματος και ο επιχειρηματίας φίλος του
- Teosty ή αλλιώς "Λίγδας": Όταν το bullying γίνεται content
- Ναταλία Δραγούμη: «Μου έχουν στείλει και dick pic - Κάποτε έβγαινα με στρινγκ και topless»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.