Ολυμπιακός: Τάισον Γουόρντ εκτός για έναν μήνα

Νέο σοκ στον Ολυμπιακό, με τον Τάισον Γουόρντ να ταλαιπωρείται από οστικό οίδημα και να μένει εκτός δράσης για τον επόμενο μήνα.

Αυτό σημαίνει ότι ο Αμερικανός θα χάσει το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό που είναι προγραμματισμένο για τις 2 Ιανουαρίου.

