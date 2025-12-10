Μενού

Ολυμπιακός: Τάισον Γουόρντ εκτός για έναν μήνα

Μεγάλη απώλεια για τον Ολυμπιακό καθώς χάνει τον Τάισον Γουόρντ για περίπου ένα μήνα λόγω οστικού οιδήματος. Χάνει και το ντέρμπι με Παναθηναϊκό.

Τάισον Γουόρντ
Ο Τάισον Γουόρντ του Ολυμπιακού | Eurokinissi/KLODIAN LATO
Νέο σοκ στον Ολυμπιακό, με τον Τάισον Γουόρντ να ταλαιπωρείται από οστικό οίδημα και να μένει εκτός δράσης για τον επόμενο μήνα.

Αυτό σημαίνει ότι ο Αμερικανός θα χάσει το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό που είναι προγραμματισμένο για τις 2 Ιανουαρίου.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

 

