Ολυμπιακός: Τελικά, η ατυχία με τον Πιρόλα φταίει για την ήττα;

Αρνητικός πρωταγωνιστής στα δύο γκολ που δέχτηκε ο Ολυμπιακός μέσα σε 144 δευτερόλεπτα από τον Πάτρικ Σικ, μεταξύ άλλων, ήταν ο Ζουλιάν Μπιανκόν καθώς ήταν εκείνος που έχασε το μαρκάρισμα στον Τσέχο επιθετικό και ουκ ολίγοι ανέφεραν ότι εφόσον ήταν ο Λορέντσο Πιρόλα, να ήταν διαφορετική η κατάληξη.
Ο Ιταλός στόπερ συγκρούστηκε άσχημα με τον Ρέτσο στο πρώτο ημίχρονο, η αιμορραγία στο μέτωπο δεν σταματούσε και έτσι στην ανάπαυλα έγινε αναγκαστική αλλαγή, με τον Γάλλο αμυντικό να παίρνει τη θέση του στον αγωνιστικό χώρο.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Κιβωτός του Κόσμου: Ποινή φυλάκισης 9,5 ετών στον πατέρα Αντώνιο
- Ολυμπιακός - Μαρούσι: Ένα σουτ που παραλίγο να αλλάξει την ιστορία στο ελληνικό μπάσκετ
- «Σεξ επί τρία»: Το τηλεοπτικό ατύχημα της Εμίλια Κλαρκ δεν έμεινε απόρρητο
- To ελληνικό πιάτο που θέλει να εκθρονίσει το σουβλάκι στα αμερικάνικα εστιατόρια
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.