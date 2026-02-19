Μενού

Ολυμπιακός: Τελικά, η ατυχία με τον Πιρόλα φταίει για την ήττα;

Το Gazzetta εξηγεί αν η αναγκαστική αλλαγή του Λορέντσο Πιρόλα στο ημίχρονο κόντρα στη Λεβερκούζεν, ήταν και ο βασικός λόγος της ήττας (0-2) στο Φάληρο.

Λορέντσο Πιρόλα
Λορέντσο Πιρόλα | Eurokinissi
Αρνητικός πρωταγωνιστής στα δύο γκολ που δέχτηκε ο Ολυμπιακός μέσα σε 144 δευτερόλεπτα από τον Πάτρικ Σικ, μεταξύ άλλων, ήταν ο Ζουλιάν Μπιανκόν καθώς ήταν εκείνος που έχασε το μαρκάρισμα στον Τσέχο επιθετικό και ουκ ολίγοι ανέφεραν ότι εφόσον ήταν ο Λορέντσο Πιρόλα, να ήταν διαφορετική η κατάληξη.

Ο Ιταλός στόπερ συγκρούστηκε άσχημα με τον Ρέτσο στο πρώτο ημίχρονο, η αιμορραγία στο μέτωπο δεν σταματούσε και έτσι στην ανάπαυλα έγινε αναγκαστική αλλαγή, με τον Γάλλο αμυντικό να παίρνει τη θέση του στον αγωνιστικό χώρο.

