Ολυμπιακός: Τι ισχύει με τον Τζον Πουλακίδα και το NBA

Το όνομα του Τζον Πουλακίδα είναι «καυτό» τα τελευταία 24ωρα. Ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ, είναι στο στόχαστρο του Ολυμπιακού, μιας και οι «ερυθρόλευκη» βλέπουν μια πολύ καλή περίπτωση, αλλά και προοπτική στο πρόσωπο του 23χρονου.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο Χρήστος Μπαφές και ο Νίκος Λεπενιώτης, βρίσκονται στο Λας Βέγκας και κοιτάζουν την αγορά του NBA. Ο Πουλακίδας είναι ένας παίκτης εξελίξιμος και με ταλέντο, ο οποίος μάλιστα την περασμένη σεζόν, αγωνίστηκε και σε 13 ματς του κορυφαίου πρωταθλήματος του κόσμου, με τη φανέλα των Μάβερικς.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr