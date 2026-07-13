Ολυμπιακός: Τι ισχύει με τον Τζον Πουλακίδα και το NBA

Το όνομα του Τζον Πουλακίδα είναι «καυτό» τα τελευταία 24ωρα. Ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ, είναι στο στόχαστρο του Ολυμπιακού, μιας και οι «ερυθρόλευκη» βλέπουν μια πολύ καλή περίπτωση, αλλά και προοπτική στο πρόσωπο του 23χρονου.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο Χρήστος Μπαφές και ο Νίκος Λεπενιώτης, βρίσκονται στο Λας Βέγκας και κοιτάζουν την αγορά του NBA. Ο Πουλακίδας είναι ένας παίκτης εξελίξιμος και με ταλέντο, ο οποίος μάλιστα την περασμένη σεζόν, αγωνίστηκε και σε 13 ματς του κορυφαίου πρωταθλήματος του κόσμου, με τη φανέλα των Μάβερικς.
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